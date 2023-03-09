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【5000元消費券】陳茂波明交代發放詳情　八達通正爭取上調儲值上限

社會 18:42 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

財政預算案早次宣布將分2期發放5,000元消費券，財政司司長陳茂波明日（10日）下午3時半將見記者交代詳情。

根據早前公布，政府會先通過去年計劃的登記資料，在下月發放首3,000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。與去年安排一樣，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元的消費券。

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政府消息人士上月指，符合去年消費券第二階段合資格市民，今年4月的首階段發放不可「轉會」，款項同樣只適用於除政府費用等的本地消費，不能在海外消費，但可用於本地旅行社購買外遊產品。

過去八達通因有3,000元儲值額上限，導致領取八達通消費券較繁複。八達通非執行主席楊美珍早前表示，現正積極推動臨時增加八達通消費券儲值上限，期望能在4月發放首期消費券前完成有關工作，讓八達通用戶也能一次過領取所有消費券金額。

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記者：陳梓蔚

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