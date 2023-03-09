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【金融科技】陳茂波︰2022年線上零售銷售額逾340億港元　按年增21%   

政治 18:44 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

財政司司長陳茂波表示，香港未來將繼續完善科技金融基礎設施。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日出席「大灣區金融科技人才峰會」時表示，香港在金融科技發展和應用方面取得重大進展，轉數快、電子支付平台、電子錢包等都在港廣泛應用，而金融科技正改變商業模式，例如去年線上零售銷售額，超過340億港元，按年增21%。

將允金融機構訪問政府部門持有數據

陳茂波續指，香港未來將繼續完善科技金融基礎設施，例如，金融管理局去年10月推出了商業數據通（CDI），而政府未來將與CDI進行數據共享，金融機構可訪問政府部門持有客戶數據，以便更好地進行信用評估。

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【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

金管局副總裁李達志指，未來金融業數字化將繼續加速，意味金融科技人才會有更多機會，又指，金融行業不再只面向金融或商科的畢業生，不同學科的人才亦會有不同機會。 他認為，不管畢業生來自甚麼專業，都能在金融科技中找到機會，例如人工智能工程師、用戶體驗設計師、金融科技產品經理等。

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記者：關景騰

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