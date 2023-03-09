【金融科技】陳茂波︰2022年線上零售銷售額逾340億港元　按年增21%   

▲ 財政司司長陳茂波表示，香港未來將繼續完善科技金融基礎設施。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日出席「大灣區金融科技人才峰會」時表示，香港在金融科技發展和應用方面取得重大進展，轉數快、電子支付平台、電子錢包等都在港廣泛應用，而金融科技正改變商業模式，例如去年線上零售銷售額，超過340億港元，按年增21%。

將允金融機構訪問政府部門持有數據

陳茂波續指，香港未來將繼續完善科技金融基礎設施，例如，金融管理局去年10月推出了商業數據通（CDI），而政府未來將與CDI進行數據共享，金融機構可訪問政府部門持有客戶數據，以便更好地進行信用評估。

最新影片推介

金管局副總裁李達志指，未來金融業數字化將繼續加速，意味金融科技人才會有更多機會，又指，金融行業不再只面向金融或商科的畢業生，不同學科的人才亦會有不同機會。 他認為，不管畢業生來自甚麼專業，都能在金融科技中找到機會，例如人工智能工程師、用戶體驗設計師、金融科技產品經理等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰