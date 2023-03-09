【花展攻略】香港花卉展覽2023維園開鑼　4萬株繡球花海+3大推介必影展區【多圖】

▲ 香港花卉展覽由康樂及文化事務署主辦，由3月10日起一連10日舉行，今年以繡球花為主題花，逾4萬株開遍維園。（黃依情攝）

受疫情影響而停辦實體展3年的香港花卉展覽（花展），今年終於載譽歸來，由3月10日起至19日，一連10日於香港銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆花展的主題花，是外形嬌美獨特兼色彩繽紛的繡球花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，絕對是花迷及攝影發燒友的一大重要節目！

今屆花展展出約40萬株花卉，包括約4萬株的主題花繡球花，大會特意選擇這色彩鮮明的花卉為主題，象徵團聚之意。參展的機構則有225個，包括72個來自10個國家的機構，例如中國、日本、印尼、韓國等，主要園景擺設是以春、夏、秋、冬四季景致的花卉植物造景為主，由天后興發街入口伸延至銅鑼灣糖街入口，打造出繽紛花海，每個場景也是打卡靚相位。

▲ 這個由1,000名學童合力打造的「仲夏普歡騰」，是會場內搶眼的花壇，以夏日天空、海洋及沙灘為主題，立體的海洋生物造型亦非常可愛。

除重點的四季主園區外，今屆花展更首次在會場大草地設置毛地黃花海及其他特色拍照景點，18區園圃面積亦去年大80%，每個角落都洋溢着幸福浪漫氛圍。

大會今年亦增設「至like園圃」網上投票選舉，市民可在會場內透過QR Code或於網上投票，選出自己心水園圃，有機會贏取國泰贊助的4張來回機票，任選喜歡的目的地。而晚上亦設有「繡麗綻放、幸福滿載」燈光音樂滙演，於7︰30pm及8︰30pm上演，會場中軸的園林造景會配上燈光效果，別有一番風味。

必影打卡位一︰四季主園區

1/ 春回大地︰以黃色鮮花製成的鴨媽媽，寫意地帶着鴨仔在河暢泳，象徵春天的氣息降臨繁華熱鬧的城市。

2/ 秋天的童話︰庭園內有飽滿成熟的果實、色彩悅目的南瓜，四周被斑斕的鮮花及圓圓的繡球圍繞着，田野遍地散發出金黃的秋色。

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必影打卡位二︰花海區

3/ 鬱金香花海︰會場中央的鬱金香花田栽滿了13,000株由荷蘭空運到港的鬱金香花，鮮艷搶眼，不過預展當日還未滿開，但相信這幾天天氣和暖，周末去參觀應更震撼。

4/ 毛地黃花海︰位於草地舞台的中央，面積達20 X 30米，15,000株鐘形花冠的毛地黃甚有特色，花形優美，既上亦會有燈光效果襯托，相信亦是一大打卡位。

5/ 渠務署河畔城市︰雖然是渠務署的作品，但U形的繡球花牆，加上閃閃燈光及旁邊的綠草隧道，不容錯過。

6/ 特色繡球花及食用植物花園︰這園圃甫內以色彩繽紛的繡球花砌成香花瀑布，加上以數千朵蝴蝶蘭拼砌的蘭花隧道，花氣襲人，是一大影靚相位。

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必影打卡位三︰園林造景區

7/ 鳳彩鸞章（北京市公園管理中心）︰鳳凰口銜靈芝，踏石回眸，凝望繁花盛景，花壇特別選用多種特色海棠，另配以切花、永生花及枝條等材料，非常有氣勢。

8/ 廣州市林業和園林局︰設計靈感取材自梵高名作《星空》，配合今屆花展主題，以鮮花打造出星河燦爛的壯麗景色，主要材料為草卷，並注入環保草織元素等。

9/ 日式禪園（荃灣區）︰以和式竹木籬笆圍繞，四周疊山置石，營造出極具禪意的氛圍，令人忘卻煩憂。

10/ 戀愛新季（觀塘區）︰園內動物擺設成雙成對，而繡球花絢麗多彩，加上春光明媚，充滿住濃濃愛意，最適合情侶來打卡。

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繡球花知多啲︰

今屆的主題花繡球花，又稱為八仙花、紫陽花等，為落葉灌木，花期長，容易栽種。其品種也繁多，花形及顏色多變，主要有紫、藍、粉紅等，常見有球形、蕾絲形、錐形、單瓣及重瓣。其花語則有感謝、希望、美滿及團聚之意，作為近3年疫情後載譽歸來的花展主題花就最適合不過。

香港花卉展覽2023

地址︰香港維多利亞公園

日期及時間︰3月10至3月19日9am-9pm

費用︰成人票$14、優惠票$7；周一至周五設入場優惠，60歲或以上長者及傷殘人士免費。

記者︰黃依情