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【說好香港故事】陳浩濂鼓勵亞開行善用香港綠色金融系統

政治 19:06 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳浩濂出席亞洲開發基金會議。（陳浩濂供圖）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂訪問菲律賓，今早出席亞洲開發銀行的亞洲開發基金會議並發言。

陳浩濂指出，氣候變化是全球面對的重大挑戰，香港樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化，並鼓勵亞開行善用香港的綠色金融系统及專業服務，進行其應對氣候變化的相關工作。

下午，陳浩濂與亞開行東亞部的主管Theresa Kho和團隊見面，期間介紹了香港資本市場的優勢和最新發展，鼓勵亞開行繼續善用香港金融平台，進行其發債及基建融資。「事實上，亞開行去年於香港市場，發行了總值超過七億美元的債券。」

陳浩濂與亞開行東亞部主管Theresa Kho合照。（陳浩濂供圖）

陳浩濂又與菲律賓財政部副部長Mark Joven 會面，討論加強雙方稅務合作，及討論菲律賓可如何與香港合作推動離岸人民幣的投融資活動，陳浩濂亦介紹了香港與內地市場互聯互通的最新發展，並歡迎菲律賓公型及私型機構利用香港的資本市場和專業服務投資和集資。

陳浩濂與菲律賓財政部副部長Mark&nbsp;Joven合照。（陳浩濂供圖）

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責任編輯：趙居逸

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