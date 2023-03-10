【恩愛夫妻】黃天翱曾兼職補英文賺錢買婚戒　楊洛婷陪老公捱過低潮︰一直相信他

Dear Jane主音黃天翱（Tim）曾在社交平台發表愛妻宣言︰「每天都比昨天更愛楊洛婷。」楊洛婷（Rabeea）與Tim逾16年的愛情，始於Dear Jane發展初期，當時Rabeea在TVB已獲得不少工作機會，Tim仍是寂寂無聞，為了迎娶女友，他要兼職教英文儲錢買戒指求婚。Rabeea坦言，工作量從沒有影響彼此關係，兩個人最重要相信和支持對方。

每次Dear Jane開演唱會，Rabeea總是最熱情的粉絲，由以往單人匹馬，到現在帶同仔女坐前排捧場。眼見台上的老公愈來愈多粉絲支持，Rabeea非常感動，老公與隊友的努力終於得到認同。

我真是很開心見到他們有今天的成果！由我們剛剛開始拍拖時，Dear Jane才剛起步，我見證著他們很努力成長。

▲ 楊洛婷。（黃建輝攝）

拍拖期間工作量有距離

在2006年拍拖初期，貴為2003年港姐亞軍的Rabeea已曾拍劇、做綜藝節目主持和活動司儀等，有一定知名度；出道不久的Dear Jane則仍未有代表作，仍在音樂路上努力摸索。Rabeea坦承有段時間的確比對方多工作，但無損二人的關係，更向對方投下信心一票。

我們一向好支持對方的工作，作為伴侶必須互相扶持，並為對方付出。

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愛與陪伴比金錢重要

因為相愛，Rabeea從不介意陪Tim捱窮，與金錢相比，她更著重對方的陪伴與鼓勵。「從小到大我都是喜歡某種東西，我才會鍾情下去，我老公其實對我很好，從第一天他想結識我開始，到拍拖，他一直在我身邊陪著我。」Rabeea會為Tim想辦法維持生計，提議在美國讀書長大的他兼職補習英文和教結他，「沒有辦法，現實中他都需要金錢去生存。」

▲ 楊洛婷很喜歡當在職媽媽，能夠做自己喜歡的司儀工作及陪伴子女成長，每天都過得充實又有滿足感。（黃建輝攝）

Dear Jane到2013年終於憑歌曲《不許你註定一人》彈出，唱到街知巷聞，其後推出的作品也廣受好評，包括《銀河修理員》、《聖馬力諾之心》及去年大熱歌曲《到底發生過什麼事》等，Tim不再需要為生活擔憂，與Rabeea攜手建立一個溫暖的家。

兼職補英文儲錢求婚

兩夫妻於2014年底結婚，8年來依然恩愛如昔，她回想當年被求婚時仍感到甜絲絲，聲線也嬌嗲起來說︰「當時我的要求有少少高啦，他還要兼職教英文儲錢買求婚戒指給我；到我們結婚的時候，他又很努力儲錢買戒指。」

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超級喜歡小朋友的Rabeea，與Tim婚後急不及待造人，2017年宣布懷孕，同年9月誕下大女黃子霏（Tanya），前年再誕一子黃子芯（Tristan）。自為人父母後，兩夫妻都忙於工作和湊仔，幾乎沒有時間二人世界。直至去年8月，Tim突然表示可以向公司請假兩星期一齊去旅行，Rabeea即急急交託孩子予親友照顧後，與老公飛往希臘和土耳其，享受難得的二人世界。

Tim在低潮時兼職工作多，還有參與MV拍攝和攝影，練得一手好技術，靚老婆自然成為他的最佳模特兒，歐遊期間拍下了大量甜蜜照片，「他幫我影相好靚呀！」Rabeea大讚老公有攝影天份，看著旅行照片笑意回味，「我們純粹想兩夫妻二人世界，去到邊、食到邊、影到邊，真係好開心！」

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記者︰林綺玲

髮型︰Zap Tang@Toni&Guy