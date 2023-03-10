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【廉政狙擊劇透】第15集劇情預告　卓以凡斷絕與方家晴一切聯絡

娛樂 08:01 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第14集劇情講到黎曉山、洛子峰繼續追查遠勝工業大廈命案，在盤問肇光工程太子爺唐醒軒期間，卻遭反貪統籌主任黎正鈿急召，向他們施壓。

第15集（10/3）

黎曉山認為黎正鈿有意針對，掀起父女恩怨。

洛子峰開解黎曉山，黎曉山心動不已。

黎曉山與方家晴交換心事，方家晴把自己喜歡卓以凡的秘密坦言相告，並支持黎曉山追求洛子峰。

倪寶群從洛子峰口中得知屠敏就是親生女兒洛子欣，故前往與屠敏相認，結果被屠敏拒絕，母女不歡而散。

卓以凡告訴方家晴，屠敏就是當年失蹤的好友，方家晴找屠敏相認，屠敏口硬心軟，口裡說不欲交際應酬，心裡卻被方家晴真摯率真的性格融化。

方家晴獨自前往歌廳期間，遇上色魔意圖侵犯，陷入險境，幸得屠敏及時趕到，保住了方家晴的清白之身。

郭明暉親自找方家晴，極盡奚落侮辱，警告她不要再接近卓以凡。

卓以凡無力反抗父母之命，為阻止卓廷光進一步傷害方家晴，唯有斷絕與方家晴的聯絡。

洛子峰得知卓廷光夫婦派人侵犯方家晴，痛打卓以凡發洩，對他極其失望，兄弟矛盾升級。

最新影片推介：連詩雅專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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