【港鐵】港鐵指跨境客流已恢復至疫情前約5成　預上半年完成票價調整機制檢討

▲ 港鐵今(9日)公布業績，指截至2月底，跨境客流量已回復至疫情前約5成

港鐵今(9日)公布業績，指今年初通關後，港鐵客流逐步改善，本地客流已回復至疫情前的9成幾，截至2月底，跨境客流量已回復至疫情前約5成，基本勢頭不錯。

至於票價調整機制檢討，港鐵表示，正與政府保持溝通，預計今年上半年可以完成。

港鐵表示，去年鐵路服務的總乘客量為13.346億人次，較前年少8710萬人次，按年跌6%。

另外，港鐵去年全年基本業務純利為106.37億元，按年跌4.6%。純利98.27億元，按年升2.9%；期內總收入478.12億，按年升1.3%。末期息每股0.89元，全年計1.31元，按年增加3.1%。根據票價調整機制中的「分享利潤機制」，港鐵將要撥出2億元作車費回贈，連計去年8宗列車服務延誤事故的6550萬元罰款，來年回贈金額至少有2.66億元。

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記者：解青羽