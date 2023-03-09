【兩會2023】林順潮倡深圳邊境建公屋　冼漢迪建議放寬港澳投資限制

▲ 全國人大會議在北京舉行，多位港區人大代表提出建議。

全國人大會議在京舉行，多位港區人大代表提出建議，其中，身兼立法會議員的林順潮建議在港深邊境（深圳地域）撥地，用「深圳速度、深圳成本」建香港標準的公屋。

林順潮認為，香港土地供應有限、房屋建築期較長、建築成本較高等原因，要靠港府一己之力在特區有限的土地實現基層房屋需求，挑戰太大，因此需運用突破性思維，發揮「一國兩制」優勢。

林順潮建議，在港深邊境的深圳區域劃撥土地，爭取在5年內，興建可容納超過20萬個單位的大型公共屋邨，興建計劃可由深圳政府主導，港府參與，興建完成後，可連地帶屋交由特區管理。林順潮認為，有關做法可解決本港基層的住屋問題，亦可活躍邊界經濟，增加兩地民眾往來。

港區人大、互聯網專業協會會長冼漢迪則建議，放寬港澳人士投資限制，促進內地互聯網產業發展。冼漢迪指出，現時港澳企業和同胞在內地投資、經營互聯網企業仍被視為外資身份，即使港澳股東在內地互聯網企業只佔很少股權比例，也會令企業業務受阻。

李聖潑倡「北都」改名「港深都會區」

冼漢迪建議充分發揮自貿區改革開放試點作用，探索制度創新，例如在前海蛇口自貿片區和河套深港科技創新合作區成立，經過資格審查，及非外國護照持有人的港澳中國公民，並佔有一定比例股權的互聯網企業或投資機構，給予內資身份、享受國民待遇，以吸引更多港澳人士開展業務。

另外，港區人大李聖潑建議，把「北部都會區」改名為「港深都會區」，納入深圳前海及河套地區，組建共同發展體，發揮前海、河套的作用和積極性。

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責任編輯：關景騰