【國安法釋法】黎智英入稟要求頒令釋法不影響聘Tim Owen　高院排期4.28處理

▲ 黎智英早前入稟要求法庭頒令釋法不影響其獲准聘用海外律師之決定，高院將於4月處理申請。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院法官批准由英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，律政司就決定向上訴庭及終審法院申請上訴均被拒，特區政府就此向人大尋求釋法，人大最終於2022年底作出釋法。正在服刑的黎智英於2023年2月入稟高等法院，要求法庭聲明釋法不會影響法官早前就批准其聘請Tim Owen之決定，或就Tim Owen或其他海外律師能否就黎智英涉及國安法案作辯護或提供法律意見，並要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。根據司法機構網頁顯示，高院已排期於4月28日處理申請，預計需時1天。

申請人黎智英（74歲），答辯人為律政司司長。

根據早前的入稟狀指出，申請人要求法庭聲明，就人大於2022年12月30日根據《港區國安法》第14及47條之釋法，不會影響高院首席法官潘兆初於同年10月19日，以及上訴庭於11月9日和終審法院於同月28日，就批准黎申請聘請英國御用大律師Tim Owen之決定；或就Tim Owen已就黎智英案獲得專案認可，以及其他在香港沒有全面執業資格的海外律師，能否就黎智英涉及國安法案作辯護或提供法律意見，要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出證明書。

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記者：林育慧