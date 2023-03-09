【國安法釋法】黎智英入稟要求頒令釋法不影響聘Tim Owen 高院排期4.28處理
壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院法官批准由英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，律政司就決定向上訴庭及終審法院申請上訴均被拒，特區政府就此向人大尋求釋法，人大最終於2022年底作出釋法。正在服刑的黎智英於2023年2月入稟高等法院，要求法庭聲明釋法不會影響法官早前就批准其聘請Tim Owen之決定，或就Tim Owen或其他海外律師能否就黎智英涉及國安法案作辯護或提供法律意見，並要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。根據司法機構網頁顯示，高院已排期於4月28日處理申請，預計需時1天。
申請人黎智英（74歲），答辯人為律政司司長。
根據早前的入稟狀指出，申請人要求法庭聲明，就人大於2022年12月30日根據《港區國安法》第14及47條之釋法，不會影響高院首席法官潘兆初於同年10月19日，以及上訴庭於11月9日和終審法院於同月28日，就批准黎申請聘請英國御用大律師Tim Owen之決定；或就Tim Owen已就黎智英案獲得專案認可，以及其他在香港沒有全面執業資格的海外律師，能否就黎智英涉及國安法案作辯護或提供法律意見，要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出證明書。
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記者：林育慧