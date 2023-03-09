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【啟德發展】地下購物街7成項目已推展　3成涉簡約公屋及住宅推展無期

社會 20:55 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（發展局圖片）

發展局透過Facebook講解啟德地下購物街工程進度，透露除簡約公屋用地及部份待推售私宅用地外，地下街其餘部份現正推展中，並有明確的時間表，當中最先一段近啟德站的部分已於最近落成，其餘預計於未來幾年至2029年間逐步落成啟用。

啟德地下購物街全長約1,500米，與半條彌敦道相若。兩端分別連接港鐵宋皇臺站與九龍城及啟德站與新蒲崗，並與啟德城中心沿途的發展用地地庫樓層的商業和零售用途結合，成為一條連結啟德及鄰近地區的購物走廊。

地下購物街約三成由政府負責興建及管理，其餘約七成由投得有關住宅或商業地段的發展商建設和管理。由於各地段是分期發展，地下購物街亦會是分階段落成和啟用。目前地下街約七成已經推展，並有明確的時間表，餘下三成分布在有待推售的住宅用地和暫時用作簡約公屋的商業用地。近啟德站的部分已於最近落成，其餘預計於未來幾年至2029年間逐步落成啟用。

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記者：陳梓蔚

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