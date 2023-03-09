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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【公民科】高中公民科內地考察團下月展開　蔡若蓮率團視察安排

社會 22:23 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教育局局長蔡若蓮（前排右一）率團前往深圳及廣州，視察高中公民科內地考察相關安排。（政府新聞處圖片）

高中公民與社會發展科內地考察團將於下月展開，教育局局長蔡若蓮今日（9日）率團前往深圳及廣州視察相關安排。蔡若蓮表示，今次訪問行程涵蓋多個參訪點，期望與業界代表作專業交流，為下月展開的公民科內地考察作好準備。

訪問團成員包括教育局常任秘書長李美嫦、教育局副秘書長陳慕顏，以及20多名教育界代表。訪問團在國家教育部港澳台辦副主任舒剛波及廣東省教育廳一級巡視員朱超華陪同下，先到訪深圳前海國際會議中心，行程包括參觀「慶祝深圳經濟特區建立四十周年展覽」，認識深圳的發展成就，以及深圳在粵港澳大灣區的發展優勢；隨後到訪前海深港青年夢工場，了解其創建理念及基礎建設，包括創業學院和創業園，同時探討香港青年在前海發展的機遇，期間聽取在前海創業的內地及香港青年分享創業經驗。

訪問團下午轉抵廣州，參觀位於南沙的明珠灣開發展覽中心，認識南沙的規劃概念和發展前景，以及在大灣區建設發揮的重要角色；其後到訪陳家祠和永慶坊，分別參觀非物質文化遺產和粵劇藝術博物館。訪問團將於明日繼續考察行程。

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責任編輯：馮琪雅

 

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