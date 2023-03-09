【不良營銷】尖沙咀藥店涉「斤變両」賣花旗參　海關拘2名男店員

▲ 香港海關今日（9日）拘捕一間尖沙咀藥店2名男店員，涉嫌以「斤變両」不良營商手法銷售花旗參。

​香港海關今日（9日）拘捕一間尖沙咀藥店2名男店員，他們涉嫌以「斤變両」的誤導性遺漏不良營商手法銷售花旗參，價錢即由原先980元一斤，變為15,680元一斤，相差16倍，違反《商品說明條例》。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官石家諺表示，海關人員今日喬裝成旅客在尖沙咀一間藥店進行試購行動，一名男店員涉嫌於售賣花旗參期間，以誤導手法令試購人員相信花旗參是以斤計價，價錢為980元一斤，當另一名男店員把有關貨品切片後，他們才表示花旗參是以両計價，價錢即由原先980元一斤，變為15,680元一斤，相差16倍。



海關人員隨即拘捕兩名分別54歲和58歲的男店員，涉嫌以誤導性遺漏不良營商手法銷售花旗參，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，2名被捕男子現正接受調查。

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

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責任編輯 蘇文軒