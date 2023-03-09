【郵輪復常】今日4艘郵輪同時在港　2艘郵輪齊泊海運碼頭

▲ 「Europa 2」（後者）今晚抵達尖沙咀海運碼頭，與今早到港的「銀海女神號」（前者），同時泊於海運。（陳靜儀攝）

本港郵輪市場開始復甦，今日罕有地同時有4艘郵輪停靠本港。分別是昨日率先抵港的德國郵輪「邁希夫5號」（Mein Schiff 5）及來自新加坡的「名勝世界壹號」，停泊在啟德郵輪碼頭，並帶來海外郵輪旅客。而今日再有2艘豪華郵輪來港，分別是今早8時抵港的「銀海女神號 」（Silver Muse），以及今晚８時許才駛入維港的「Europa 2」，該2艘郵輪則停泊於尖沙咀海運碼頭。

「邁希夫5號」昨日（8日）抵港，留港一晚後，今晚8時許緩緩駛離香港，沿西環方向離港，期間一度駛經尖沙咀海運碼頭對開，與早今抵港停泊於海運的「銀海女神號 」有一面之緣。

▼ 點擊圖片放大 +2

緊接其後，「Europa 2」已在今晚８時左右由進入維港，並尾隨「邁希夫5號」駛過尖沙咀後，「Europa 2」亦停泊在海運碼頭，形成海運碼頭一左一右兩個泊位都同時有郵輪停泊，是近年少見的「奇觀」。

▼ 點擊圖片放大

兩艘海運的郵輪都屬高檔郵輪，「銀海女神號 」是「銀海郵輪」旗下的豪華郵輪，設有私人專屬管家，提供奢華體驗。而「Europa 2」是德國郵輪品牌Hapag-Lloyd Cruises旗下的郵輪，船上有不少當代藝術品作裝潢，是展現別具風格的豪華郵輪。

今晚離港的「邁希夫5號」亦是精品郵輪，船上約2,100名旅客，大部分是德國客，留港期間都有登岸在港觀光。而邁希夫5號將在本月28日再次訪港，以香港作母港，至30日才離開。到4月中及4月底將再次訪港。

至於「名勝世界壹號」明日（10日）將舉行以本港為母港的公海遊首航儀式，邀請業界等嘉賓出席，該郵輪會在港展開為期一個月的公海遊，分別為3日2夜及2日1夜。到4月2日至10月29日，會以香港及高雄為雙母港，逢周日出發提供香港往高雄、澎湖再返港的4日3夜航程，或逢周三香港出發往返高雄的3日2夜航程，而逢周五至周日則維持公海遊。

▼ 點擊圖片放大

特別之處，是該郵輪同時以高雄為母港，即該船駛至高雄後，會有當地旅客登船一齊玩，並出發來港，之後再返回高雄，因此會帶來台灣旅客訪港，對本港旅遊業更有幫助。



【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病 醫生分享實用家居防霉小錦囊

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍