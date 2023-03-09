莊鍶敏莊思明淚眼送別亡父　解釋楊明腰間綁白布戴孝原因

莊鍶敏、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶在2月28號離世，享年83歲。莊家於3月9號在世界殯儀館設靈。靈堂內外放滿各界包括周星馳、劉偉強、黃百嗚及苗僑偉夫婦等致送的花牌，翌日早上10時半將舉行大殮儀式，靈柩會運返大馬土葬。

靈堂內設放映機播放拿督莊寶生前與家人的照片，其中包括有被視為準女婿楊明的照片出現，而身穿黑色西裝的楊明亦一早到場打點，莊鍶敏前夫楊秉逸也有到場在家屬席上。

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▲ （左起）楊明、莊思明、莊鍶敏。

楊明腰綁白布戴孝

莊鍶敏和莊思明兩姊妹約下午接受在場傳媒訪問，她們受訪期間仍雙眼通紅，表示盼送爸爸最後一程，在香港做完儀式後，便送爸爸返馬來西亞。而莊鍶敏話畢即禁不住心痛落淚，莊鍶敏表示現時最重要是陪伴媽媽。

被問莊父生前健康情況，莊思明稱：「都係老人家病。」同時，莊思明稱父親遺願是在鄉下福建起學校。

至於準女婿楊明雖然未與莊思明結婚，而楊明在腰間綁白布戴孝，莊思明解釋：「因為我爹哋好錫佢，其實好早已經當佢係仔咁，所以佢都好難過。」至於婚期，因為父親離世，莊思明指今年內不會與楊明結婚。

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