【鼻鼾困擾】爸爸鼻鼾勁過行雷晚晚失眠　DSE考生大呻：就快壓力爆煲

▲ DSE考生晚晚失眠，但爸爸卻不肯正視問題。

今年DSE將於4月21日起開考，考生進入自修階段作最後衝刺，本身壓力已大，若沒有良好睡眠，實難有最佳狀態。有應屆考生在社交平台投稿大呻，爸爸的鼻鼾聲比行雷閃電更嘈吵，令他晚晚失眠、發噩夢，快要壓力爆煲。

有應屆DSE考生在IG「schools.secrets」投稿，他大呻自己長年受爸爸的鼻鼾聲困擾，他直言行雷閃電都不足以形容爸爸的鼻鼾，甚至曾被樓上、樓下鄰居投訴過。事主年幼時爸爸不算太吵，但隨著爸爸愈來愈頻繁地吸煙，鼻鼾亦隨之變大聲，事主自去年起開始失眠，而且幾乎每晚都無覺瞓。

DSE將於4月中旬開考，事主無奈表示，只要爸爸一睡覺，他就無可避免半夜被吵醒，但又因為鼻鼾而無法溫習，

佢個鼻鼾聲會慢慢、慢慢侵蝕我個腦部。發好夢都會無端端發噩夢。我真係好辛苦，我朝早又要溫書，夜晚又要發呆唔知做乜好，導致我而家真係每晚喊。

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事主曾嘗試要求父親戒煙，又或建議使用止鼻鼾用品都不果，試過偷偷買了止鼻鼾噴霧噴爸爸的鼻，換來被爸爸責打。他嘗試向媽媽傾訴，媽媽卻嫌煩，夜晚落街坐在巴士站溫書，提出搬走自己住都被鬧，令他十分無助。

失眠，加上聲音攻擊，再加上就快DSE，我就快壓力爆煲。我諗過好多好衰嘅念頭，例如一走了之。

帖文引起網民熱論，有人建議買抗躁耳機，又或耳塞，可以隔到大部分雜音，令自己入睡；有不少人亦擔心，事主父親患睡眠窒息症，建議要盡快求醫，「呢個唔止係影響到人，係會影響到自己」。

呼吸系統科專科李明生醫生過往接受TOPick訪問時指，有鼻鼾並不等於患上睡眠窒息症，不過鼻鼾是睡眠窒息症其中一個徵狀，要視乎患者有否其他的徵狀來診斷。

他解釋，睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重的鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨睡眠質素差、經常因呼吸困難驚醒、晚上小便頻繁、精神不振，經常打瞌睡、不能集中，反應較遲緩。

至於睡眠窒息症的治療方法，李明生醫生指， 利用正壓力呼吸機為較常用的一種方法。輕微或中度患者睡眠窒息症患者，經過評估後牙周健康，可考慮委託牙醫配製牙膠，於睡眠時套上，減少呼吸管道受阻；另經耳鼻喉科醫生作評估後而適合的患者，可考慮接受手術治療。

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責任編輯:王明芳