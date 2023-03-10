【以神之名】韓國女星鄭佳恩幾乎入邪教　踢爆教主洗腦引入會招數‎

揭露南韓邪教醜聞的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》成為熱話，當中攝理教、「嬰兒花園」教會等行為令咋舌。

現年44歲、曾參演《主君的太陽》、《千次的吻》等韓劇南韓女星鄭佳恩，曾在電視節目講述幾乎被踢入邪教的經歷，由此揭邪教洗腦陰招，如今成網絡熱話。

▲ SBS綜藝節目《強心臟》。（影片截圖）

以平價課程作招徠

據韓媒報道，鄭佳恩在2010年接受SBS綜藝節目《強心臟》訪問時，講及自己當時沒錢到模特兒學院上堂，但聽說有個可用平學費學習行catwalk的「藝術團」，於是她被吸引往報名上堂。

她憶述稱：「在那裏，上課前經常祈禱……我覺得這是一個宗教團體，但我是抱着只上模特兒課程的想法開始的。」

但上課2、3個月後，有人稱要帶鄭佳恩去看一下「老師」，卻把她帶到深山。而鄭佳恩看到一名所謂「老師」的男子只穿泳褲坐著，一群女子也只穿泳裝聚在老師身旁。

鄭佳恩還稱，與她一起上課的學姐更說：「這一切都是為『老師』準備的，模特兒課程也是為讓老師看到。」

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用課程包裝接近年輕人

可是鄭佳恩當時未覺有異，後來更因訓練時頸部、腰部疼痛，那名學姐還對她說：「給『老師』摸一下就會好了」。而鄭佳恩當時竟信的以為真「老師」有醫治之法，真的想去找「老師」，幸當因對方不在，所以沒見面，她在節目回憶稱：「好險」。

雖然鄭佳恩在節目中沒點名指是哪個宗教，但多間韓媒分析，據鄭佳恩的爆料所推測，該宗教的傳教方式與攝理教相似，因為攝理教會通過教授英語、舞蹈、模特兒課程等方式接近年輕人，然後逐步把他們拉入教會。

如今在《以神之名》播出後，她的受訪內容再受到關注，有網民表示：「好險沒見到老師」。

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