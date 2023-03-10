【性侵產子】31歲契媽性侵13歲契仔後產子 1個理由逃過牢獄之災

▲ 31歲契媽性侵13歲契仔後產子，1個理由竟然可以逃過牢獄之災?

美國科州一名31歲女子Andrea Serrano去年6月性侵一名13歲男孩，去年7月應訊時，承認與男孩發生性關係並且懷孕，在被逮捕後以7萬美元（約港元55萬）作保，Serrano的委任律師已與檢察官達成認罪協商，她會被轉為性犯罪者，但不用入獄。

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綜合外媒報導指，據刑事證供指，男童現時14歲，一視Serrano為媽媽看待，也會稱呼她為契媽，並曾短暫與她同住，沒想到Serrano卻性侵了他。對於法庭結果，男孩母親控訴:

我兒子的童年被剝奪了，現在他要為人父親，但其實他是一名受害者，他餘生也要承忍這一切。

同時她亦質疑控方，如果換轉Serrano是男人，而兒子是女生，那結局是否會大不同。

報導指Serrano的認罪協商是為了減輕控罪，不過法律有可能改判她監禁10年。Serrano的聽證會將於本年5月舉行，到時會決定她的緩刑期長短。據外媒報導指，地方檢察官辦公室將原來的指控改為一項較輕的指控，當中不附帶強制性監禁，而受害人家屬也將會要求法院給予男孩嬰兒的監護權，而該嬰兒目前由Serrano監護。

對此，不少網民留言「太荒謬」、「太瘋狂」，而亦有人一語中的問出重點:「男孩長大後是否需要支付子女贍養費?」

▲ 美國科州31歲女子Andrea Serrano去年6月性侵一名13歲男孩並懷孕產孕。(網上圖片)

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責任編輯:王明芳