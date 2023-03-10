【明星減肥】梁諾妍晒6嚿腹肌弗過未生前　洪永城羨慕：點解我個肚唔係咁

▲ 梁諾妍於IG分享瘦身成果。

洪永城太太梁諾妍 （Inez）2021年12月誕下女兒Amber，懷孕期間Inez暴肥27磅，而Inez為修身下了不少苦。至今產後1年2個月，梁諾妍昨日（9日）於IG大晒瘦身成果，展示一排「朱古力腹肌」，十分吸睛！

【明星減肥】產後7個月完美修身回復產前狀態 梁諾妍靠一方法令腰線+腹肌重現

梁諾妍練出人魚線

從照片所見，梁諾妍穿上黑色bra top襯黃色運動褲對鏡自拍，Inez不但成功回復產前的身型，更練出結實的腹肌兼人魚線，據知她一直想操出「朱古力腹肌」，現在終於如願以償。

另外，Inez還分享產後2個月、5月個及現在身型對比照，見她由肥肚腩兼麒麟臂的身型，漸漸由變回纖瘦。

Inez撰文回顧修身歷程，她表示生完女兒Amber後，身型變得龐大，不過她從來沒有後悔生B，覺得一切也是值得。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

168飲食法減肥

至於如何瘦身，她謂靠「7分飲食3分運動」，Inez說：「有好多人都話我依家好似仲瘦過未有BB時，其實運動量同以前一樣，反而飲食習慣轉了，168+低碳飲食，再配合好的補充品。身體少咗醣，皮膚都會變好，脂肪自然下降，身形就自然變得理想」

本身為教練的Inez強調運動的重要性，她寫道：

飲食做得好，運動都一定要配合

肌肉係唔會自己生出嚟，一定要做肌肉訓練先會有

而有肌肉線條看上去先係健康美啊！

跑步係最快嘅消脂運動

但係對初學者嚟講太過吃力的話

其實每日喺屋企做少量肌肉訓練

慢慢培養返一個運動嘅習慣係首要

Inez續說做運動會釋放安多酚，每次做完運動後的痛快，出汗的爽，她直言真的「開心又上癮」，故Inez稍後會多作運動分享，她鼓勵一眾產後媽媽：「等大家有時間都可以一齊郁郁～身體機能變好就可以有更多力氣去湊B去跑步去攀山涉水去玩啦。」最後更標籤「記住要愛自己」和「產後媽媽不放棄」

▲ 梁諾妍跟老公洪永城間中放下閃。（取自instagram）

洪永城搞笑回應

不少圈中女星也羨慕Inez的瘦身成果，當中胡定欣說：「Sooo fit」，簡淑怡和黃翠如也大派心心兼讚好，另外楊潮凱和蕭正楠也讚好，當中阿蕭說：「6 packs !! Really respect」

反之，Inez老公洪永城搞笑留言：「點解我個肚唔係咁？」，有網民即笑說：「你仲停留緊喺坐月階段？」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話 梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養

鼓勵產後媽媽別放棄

Inez曾於TOPick訪問分享產後瘦身歷程，由於太愛運動，Inez分娩後五週已出外慢行，每天最多行半小時，要循序漸進，她說：「起初行平路，覺得可以的話就走斜路，之後才開始慢跑。」另外疫情留在家也可做運動：「每日做20分鐘肌肉訓練，再加5分鐘拉筋已足夠。」

她謂，修身過程中，腹部是難減的部位，Inez都花了點時間做運動讓腹肌「歸位」，她說：「起初做一些簡易腹部訓練時，我是完全做不到，你問我有否氣餒？我又沒有，因為我早已預計，之後做一些基本腹部訓練也感吃力，但大約過了兩三星期，慢慢覺有回氣力，因為肌肉要慢慢build up。」

Inez勸一眾新手媽媽減肥要有耐性：「不少產後婦女做運動兩個月也覺得身型沒大轉變，這些應該是樽頸位，或許你會想放棄，但千萬別放棄，8星期後就會蛻變，做某些動作也不會感辛苦，亦慢慢塑出線條來。」

最新影片推介：連詩雅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R