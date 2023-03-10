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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【打擊罪案】尖沙咀帝國中心男子遭圍毆拍不雅照　疑涉金錢糾紛警拘8男

社會 10:21 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

尖沙咀帝國中心男子遭圍毆拍不雅照，疑涉金錢糾紛。（資料圖片）

警方2022年10月26日接獲一名41歲本地男子報案，指於同年10月21日在尖沙咀麼地道68號帝國中心樓梯間懷疑因金錢問題與多名男子爭執，其後懷疑被他們以手腳襲擊及被拍下懷疑不雅照片。

油尖警區反三合會行動組接手調查，於同年10月31日在尖沙咀區拘捕7名本地男子，年齡介乎24至31歲，涉嫌「普通襲擊」及「未經同意下發布私密影像或威脅如此行事」，並通緝一名28歲本地男子，懷疑與本案有關。

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該名被通緝男子於今年3月7日晚上於秀茂坪區涉嫌「普通襲擊」、「未經同意下發布私密影像或威脅如此行事」被捕。調查期間，該被捕人懷疑情緒激動及拒絕合作，他亦涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。該被捕人已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

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記者：黃穎津

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罪案 秀茂坪 尖沙咀中心& 帝國中心 尖沙咀

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