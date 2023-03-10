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【面斥不雅】中央圖書館裸女實為90後女生　疑刪與男友聯名帳號避風頭

娛樂 11:41 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名長髮女子在銅鑼灣中央圖書館全裸拍片，令不少網民感震驚。

網上近日瘋傳一段4秒的全裸短片，一名長髮女子在銅鑼灣中央圖書館全裸拍片，片中的女子赤裸全身、戴著口罩，兼且旁若無人地大擺甫士，令不少網民感震驚。

該名女生被發現是一名90後香港女生，平日也會與男友在香港街頭拍裸體相片、影片，中央圖書館只不過是他們的其中一個「打卡點」。

【東張西望】長髮裸女中央圖書館擺甫士拍片　林溥來+何沛珈對全裸影片感震驚

刪涉事影片

該名女生的4秒裸體片段曝光後，有指該段影片是在2022年5月在女生與男友開設的Twitter帳號上發布。

不過，自影片在網上瘋傳後，原片的帖文也已經被刪去。

康文署回覆傳媒查詢時表示暫未收到相關投訴，且尚未得悉影片的拍攝時間及日期，不過已就事件報警處理。

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賣相賣片

「裸女」與男友在Twitter中開設以二人英文名為名的帳號，據知二人不時在港鐵、電車、巴士、IKEA宜家家居、海傍等地方拍裸露照，而其男友除了有份操刀拍攝，更疑似與女友一同在公園全裸合照。

該Twitter帳號在2022年4月開設、擁有超過2萬名追蹤者，他們會發布相關不雅影片，更設有「Onlyfans」收費帳戶，似乎是打正其號以不雅照片、影片賺錢。

現時，該帳號疑似被戶主刪除，顯示「此帳戶不存在」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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