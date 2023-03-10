【公院鼠蹤】網傳相片公院現鼠蹤　瑪嘉烈醫院强調藥物無被咬

昨日（9日）網絡上有相片流傳，指有醫院藥房櫃桶中發現老鼠蹤影。瑪嘉烈醫院發言人就此事表示，醫院上月底曾在藥劑部辦公室内發現鼠隻，管事部已立即派員到現場捕捉，相關地方也已徹底清潔，并强調并無藥物被咬。

有網民匿名在社交媒體Instagram某專頁投稿，據網上兩張圖片顯示，有職員在上址位置發現老鼠屍體。

瑪嘉烈醫院發言人就此事回覆表示，醫院上月底曾在藥劑部辦公室內發現鼠蹤，管事部已立即派員到現場捕捉，並徹底清潔相關地方。并且辧公室並無存放藥物，院方強調無發現藥物被老鼠咬過的痕跡。

院方强調，後隨即安排滅蟲公司到本院藥劑部作全面評估，放置具黏力的捕鼠器。醫院設施管理部正跟進有關防鼠措施的建議，包括修復可能讓鼠隻通過的洞口及填補門縫。

但對於網上流傳的相片，發言人稱相信並非在該院藥房拍攝。並指出，在存放及配發藥物時，一定以藥物品質、安全及病人利益為最重要考慮。院方會按指引定時檢視藥物品質及存放環境等，確保藥物品質安全。

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記者：解青羽