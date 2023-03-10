【減肥大作戰】童年父母先後輕生　20歲星二代患紅斑狼瘡重達211磅減肥整容判若兩人

▲ 藝人父母先後輕生，20歲女患紅斑狼瘡重達211磅，減肥加整容判若兩人。

「韓劇女王」崔真實與丈夫趙成珉生下一對子女，其後兩人離婚，並先後在2008年及2010年自殺。現時崔真實的女兒崔俊熙已高中畢業，因患有紅斑狼瘡症，曾受藥物影響而令體重暴增至211磅（約96公斤）。之後她下定決心減肥，又接受整容手術，成為人氣網紅，更創立自己的服裝品牌。

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綜合韓媒報道，南韓女星崔真實和前夫趙成珉於2000年結婚後，誕下兒子崔煥熙和女兒崔俊熙，但其後曝出丈夫趙成珉家暴，2004年兩人離婚。而崔真實於2008年因遭受網暴而自殺，丈夫隨後亦於2010年以同樣方式死亡。此後，兩兄妹由外婆照顧。

近日，20歲的崔俊熙高中畢業，她自2019年不幸確診患有紅斑性狼瘡症，初中時曾因此休學一年，同時因病情需要服用類固醇，變得浮腫，體重更暴增至211磅。崔俊熙在2017年試圖自殺，並在網上發文稱遭外婆虐待，指她重男輕女，甚至侵犯私隱、限制人身自由，自己亦因此患上抑鬱症。

所幸之後崔俊熙走出陰霾，下定決心減肥，成功甩掉92磅（約42公斤）。她會在個人Instagram分享自己的減肥過程，分享成功瘦身之道。而平時她會以玄米飯、鷄胸肉為主食，她認為這樣可以更容易維持身材，她還提醒減肥要控制飲食，加上適當運動，以提升基礎代謝量。

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目前崔俊熙作為網紅，在Instagram上擁4.7萬名粉絲。日常「帶貨」的同時，她亦經常分享自己與男友的日常照，更創立了自己的服裝品牌「BLUE YOUTH」。崔俊熙曾在社交平台上大方承認自己接受過整容手術，做了雙眼皮埋線、嘴唇及隆鼻手術。減肥再加上整容，與之前的她可謂是判若兩人。

紅斑狼瘡症患者以大多數年輕女性為主

根據香港風濕病資料，估計每10萬港人中約有60人患有系統性紅斑狼瘡症，病人大多為15至30歲之女性，男性比例只約佔十分之一。發病徵狀為持續高燒，口腔或咽喉潰瘍、脫髮、部份人亦會在鼻樑和兩頰出現紅斑，形成類似蝴蝶形狀的蝴蝶斑。部份患者會出現關節疼痛及腫脹，引致關節炎。除此之外，系統性紅斑狼瘡更會引發嚴重併發症，影響全身功能，包括：腎衰竭、心血管疾病、中風、感染等。

紅斑狼瘡病情可大可小，不僅影響皮膚，病情嚴重時導致全身的重要器官如中樞神經、腎臟、心臟等都會受到攻擊，對患者的生活造成很大影響。腎臟是最常受攻擊的器官之一，又稱為狼瘡腎炎。紅斑狼瘡患者最主要的成因是自身免疫系統失調，不正常地產生過多抗體，繼而對自身的細胞進行攻擊所致。

香港風濕病科專科醫生吳善巍曾表示，每位患者受攻擊的器官都不同，而腎炎是最常見的併發症之一，嚴重時會引致急性腎衰竭。

在確診紅斑狼瘡的患者當中，有30%至50%會在發病的首6個月至3年內患上狼瘡腎炎，因此剛確診紅斑狼瘡患者要多加留意腎臟情況，不可掉以輕心。

目前紅斑狼瘡發病原因不明，研究資料顯示，荷爾蒙、遺傳以及環境因素會增加患病機會。吳醫生指，由於紅斑狼瘡與女性賀爾蒙有密切關係，女性患病的比率比男性高得多，同樣狼瘡腎炎在女性中更為常見。吳醫生說，明白患者會感到憂慮，但目前醫學不斷進步，患者能及早了解及診斷疾病，及早接受治療，可大大提升存活率。

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責任編輯：羅嘉欣