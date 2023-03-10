【QUEST?ONS】張進翹拍MV化身衝浪人　Manson︰用音樂對抗黑暗

▲ Manson在MV中，憶起曾在大海裡無拘無束衝浪的自由，再次獲得勇氣。

出身自2020年《全民造星III》的張進翹（Manson）以「Mansonvibes」之名進軍樂壇，先後曾推出《今天我不想做嘢》、《無可救藥的浪漫》、《One More Game》等風格獨特的歌曲。

Manson有感去年3疫情肆虐，覺醒對搖滾音樂的歸屬，推出第一首英文主打歌《QUEST?ONS》，歷時一年，打造出首張概念EP《liFe iS...》，是年青人對生命的吶喊。

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無拘無束衝浪

而EP曲目將在3月18日於《The UNKNOWN》Live音樂會現場首演，並即將於Live前在各大數碼平台提前上架，讓大家可以率先聽歌。

音樂會主打歌《One Way Ticket》，創作靈感啟發自初嘗試衝浪的快感，是次MV邀請MUTEPAPER創辦人李啟浩導演精心攝製，架空故事背景結合科幻故事Cyber Punk造型。

講述在架空世界中，被輾壓得體無完膚的人們，漂游到沙灘，Manson掙扎醒來，憶起曾經在大海裡無拘無束衝浪的自由；於是在岸邊演奏著《One Way Ticket》，喚醒一眾垂死的伙伴，Manson被海浪拍打著，在煙火中隨音樂狂歡，現實與超現實交錯，給觀眾帶來豐富的視覺衝擊。

《One Way Ticket》的歌詞與music live《The UNKNOWN》一脈相承，「liFe iS..」 a 「One Way Ticket」 to 「The UNKNOWN」，寓意「生命」途上充滿「未知」，我們都攜著一張單程票，不停步盡情探索與挑戰，狠狠地活著，為生命狂歡。

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創作重新認識自己

Manson說︰「希望音樂會可以同觀眾一起同行！過去一年疫情封關期間，世界好多事發生，好壓抑嘅氣氛下，驅使我更加覺得需要去創作令人有動力，用充滿希望、愉悅嘅音樂，去面對生命中黑暗嘅時刻，亦因為透過不停創作，我先可以重新認識自己，『未知』令人恐懼，但都可能有快樂同驚喜，希望大家能夠好好享受旅程，獲得擁抱『未知』嘅勇氣。」

Manson形容這次拍攝是一個「有今生無來世」的體驗：「感謝導演、熱血拍攝團隊不畏寒冷，感謝一齊仗義瞓身演出嘅Band Mates，以及造型師26，希望大家能夠好好感受MV中澎湃嘅影像力量及聽完首歌感到歡快，充滿力量，Good Vibe，喺壓抑中釋放自己，同生命跳一場舞。」

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