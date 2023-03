【QUEST?ONS】張進翹拍MV化身衝浪人　Manson︰用音樂對抗黑暗

▲ Manson在MV中,憶起曾在大海裡無拘無束衝浪的自由,再次獲得勇氣。

出身自2020年《全民造星III》的張進翹(Manson)以「Mansonvibes」之名進軍樂壇,先後曾推出《今天我不想做嘢》、《無可救藥的浪漫》、《One More Game》等風格獨特的歌曲。

Manson有感去年3疫情肆虐,覺醒對搖滾音樂的歸屬,推出第一首英文主打歌《QUEST?ONS》,歷時一年,打造出首張概念EP《liFe iS...》,是年青人對生命的吶喊。

無拘無束衝浪

而EP曲目將在3月18日於《The UNKNOWN》Live音樂會現場首演,並即將於Live前在各大數碼平台提前上架,讓大家可以率先聽歌。

音樂會主打歌《One Way Ticket》,創作靈感啟發自初嘗試衝浪的快感,是次MV邀請MUTEPAPER創辦人李啟浩導演精心攝製,架空故事背景結合科幻故事Cyber Punk造型。

講述在架空世界中,被輾壓得體無完膚的人們,漂游到沙灘,Manson掙扎醒來,憶起曾經在大海裡無拘無束衝浪的自由;於是在岸邊演奏著《One Way Ticket》,喚醒一眾垂死的伙伴,Manson被海浪拍打著,在煙火中隨音樂狂歡,現實與超現實交錯,給觀眾帶來豐富的視覺衝擊。

《One Way Ticket》的歌詞與music live《The UNKNOWN》一脈相承,「liFe iS..」 a 「One Way Ticket」 to 「The UNKNOWN」,寓意「生命」途上充滿「未知」,我們都攜著一張單程票,不停步盡情探索與挑戰,狠狠地活著,為生命狂歡。

創作重新認識自己

Manson說︰「希望音樂會可以同觀眾一起同行!過去一年疫情封關期間,世界好多事發生,好壓抑嘅氣氛下,驅使我更加覺得需要去創作令人有動力,用充滿希望、愉悅嘅音樂,去面對生命中黑暗嘅時刻,亦因為透過不停創作,我先可以重新認識自己,『未知』令人恐懼,但都可能有快樂同驚喜,希望大家能夠好好享受旅程,獲得擁抱『未知』嘅勇氣。」

Manson形容這次拍攝是一個「有今生無來世」的體驗:「感謝導演、熱血拍攝團隊不畏寒冷,感謝一齊仗義瞓身演出嘅Band Mates,以及造型師26,希望大家能夠好好感受MV中澎湃嘅影像力量及聽完首歌感到歡快,充滿力量,Good Vibe,喺壓抑中釋放自己,同生命跳一場舞。」

