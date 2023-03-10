【攝理教】性虐內容僅真實的十分一　紀錄片PD爆拍攝驚悚過程

▲ 紀錄片PD直言，片中性侵內容僅真實的十分之一。

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭露韓國「攝理教」教主鄭明析的惡行，他以宗教之名性侵及綁架亞洲各地女信徒，引發各地熱議。然而，紀錄片的製作人近日受訪卻透露，影片中描述的惡行僅是實際情況的十分之一，而製作過往中，他和受害人都遭信徒阻撓和騷擾，甚至要在車上放防身武器自衛。

《以神之名︰信仰的背叛》的製作人趙成賢近日接受廣播節目訪問透露，原本紀錄片是要在MBC電視台播放，但擔心電視台會遭到集中攻擊，因而改由Netflix 100%投資方式進行。

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紀錄片播出後，外界認為性虐過程太過露骨，趙成賢直言，片中提及的部分不到真實受害人遭遇的十分之一，紀錄片出街後，更有受害人主動聯絡他們，認為片中省略太多內容，恨不得將鄭明析的惡行全部公諸於世。

趙成賢亦坦言，已預感這些內容會引起觀眾不安，因為有工作人員精神亦受到很大衝擊，甚至病倒，他希望大家認知，「這是發生在某家女兒身上的真實事件」。

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在拍攝的兩年期間，趙成賢和製作團隊遭到攝理教信徒的惡意跟蹤和騷擾，連答應受訪的受害人都遭到阻撓。有一次，他回家路上突然發現被後方一輛車跟蹤近半小時，最後他將車開到其他停車場，確定沒繼續被跟蹤才敢回家，他甚至在車裡準備了護身用的鐵棒和電擊棒。

而受害人葉萱（Maple）在飛往韓國受訪前，亦屢次遭到香港的信徒阻擋，改了3次機票，其他受訪者亦受到監視，甚至在下雨天收到信徒傳來「你也在看窗外嗎？」等恐嚇訊息。趙成賢指出，明明拍攝日程和內容都有徹底保密，卻仍被攝理教教徒得悉，一度以為製作組中混入了教徒，只能故意放出假消息，並用各種方法防止教徒的阻撓。

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攝理教信徒亦去信Netflix威脅，只要他們公開紀錄片，就會發起「取消訂閱Netflix」的活動；在紀錄片上線後，攝理教曾向外宣稱內容全非事實，並向法院申請禁止上線，但遭法院駁回。

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責任編輯:王明芳