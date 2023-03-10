【癌症殺手】婦人常撩耳感染真菌癌變需切除左耳　專家：非越乾淨越好

▲ 婦人常撩耳，感染真菌癌變需切除左耳！專家：非越乾淨越好。

耳内污垢要定期清理，但不要太過頻繁。內地一名75歲老婦就因經常撩耳，導致真菌感染耳道破裂，更出現癌變，需切除左耳。專家提醒，耳朵並非越撩越乾净就越好。

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綜合内地媒體報道，該名75歲老婦因聽力下降求醫，醫生檢查後發現，患者左耳道破裂，裂縫達3.5cm×2cm，表皮潰爛露出軟骨，證實已罹患外耳道鱗癌，癌細胞更已波及腮腺及頸部淋巴結。最終，患者需切除左耳。

據了解，患者耳朵本無毛病，但因她經常閑不住就撩耳，養成習慣並持續了16年。因撩耳太過頻繁，導致耳朵分泌物增多，越撩越痕癢，撩耳次數又更頻密，形成惡性循環。最終，由於患者外耳道表皮長期受刺激，分泌物不斷滲出積聚細菌致真菌感染，最終耳道裡出現腫物，造成癌變。

耳内長期潮濕易致真菌感染

武漢市普仁醫院耳鼻喉科副主任羅軼指出，耳道若長期處於潮濕狀態，就會滋生真菌，破壞外耳道的正常防禦功能。他又舉例，曾有男患者因洗澡後沒及時清理耳内積水，數日後耳朵脹痛、極度瘙癢，更有耳鳴症狀。經檢查，患者耳内滲出的分泌物更已結痂覆蓋耳膜，反映是外耳道真菌感染。

醫生提醒，耳朵「越撩越乾淨」其實是一種錯誤認知。常有以下行為，會令外耳道耵聹腺的保護作用減弱，且容易致真菌感染：

長期使用不乾淨的挖耳勺、棉棒等物品撩耳

耳朵入水，積聚真菌

高危因素及預防方法

醫生表示，經常熬夜、吸煙酗酒、頻繁采耳、游泳或其他活動令耳道經常入水、長期佩戴耳塞式耳機或者助聽器等，都是加劇分泌物積聚、增加感染風險的高危因素；外耳道真菌病更會經常復發。因此，市民若出現明顯聽力下降、耳鳴、耳內脹痛痕癢、耳道滲血滲液、頭暈等症狀，須立即求醫。

若想避免感染，則要留意平時勿與人共用挖耳勺、避免耳道入水或入水後及時清理，保持耳道清潔乾燥。另外，也不要光顧不正規的采耳店，不要用硬物自行挖耳、采耳。

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責任編輯：羅嘉欣