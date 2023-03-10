  • 24°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貪玩出事】28名女學生校內玩西洋碟仙　現昏厥焦慮徵狀集體送院

親子 12:03 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

玩碟仙玩出事。

 不少學生都因為好奇而玩碟仙，更因而玩出禍！哥倫比亞有28名女學生就玩西洋碟仙出事，集體出現昏厥、焦慮等症狀送院，有家長認為是學生玩西洋碟仙所致，並質疑校方容許學生在校內玩，校方則指正等待醫療報告。

最新影片推介:

靚太廚房
【靚太廚房】準媽媽必睇「肥胎不肥人」飲食建議　懷孕初期需均衡飲食攝取6大營養素

據《紐約時報》報道，事發在哥倫比亞帕斯托（Pasto）一間學校，28名女學生日前玩一種名為「Ouija board」的通靈占卜遊戲，又被稱為西洋碟仙，集體出現昏厥、焦慮等症狀送院，多名家長懷疑學生在校內玩通靈板所致。

西洋碟仙是一種由美國人發明的靈異玩具。

據一名在醫院員工表示，每天都看到3、4個小孩暈倒後送院，認為不能只是說沒有吃早餐這麼簡單，他呼籲父母必須採取行動，調查學校正在發生何事。

校長Hugo Torres表示，全校有28名學生出現可能的焦慮症狀案例，事件惹來社會上眾多揣測，但並無助解決問題，反對校方工作造成混亂和不利，呼籲外界免妄下定論。校長指已根據程序，將學生轉介至醫院，在評估過程中均有老師陪同，並將情況告知家長，目前正在等待醫療報告，方能提供進一步消息。

拆解西洋碟仙

西洋碟仙（Ouija board）在1886年推出，是一種由美國人發明的靈異玩具，並在當地逐漸流行起來，木板上列有數字和字母，以及一個可以在木板上移動的指針組成。玩法與中國流行的「碟仙」類似，各人以手指按住木塊，期間木塊會「自動」在板上移動，再拼湊出字詞，使用時，通常要將指針放在木板上，並由多人手持指針試圖與靈界溝通，以通過指針的移動來回答問題或接收靈異信息。

西洋碟仙通常被視為一種靈異遊戲，但也有人認為這是一種危險的玩具，可能會引起靈異事件或產生負面影響。因此，許多人不建議使用西洋碟仙或其他類似的靈異遊戲，特別是那些對此相當敏感或容易受到負面影響的人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【十大傑青】遺體防腐師爸爸讓女兒學習生死觀 籲學生不要玩碟仙銀仙
13:59 2020/10/13
【十大傑青】遺體防腐師爸爸讓女兒學習生死觀 籲學生不要玩碟仙銀仙
【農曆七月】恐懼鳥鬼節到荒廢小學玩碟仙　凌晨遇穿壽衣老伯【有片】
17:29 2018/08/23
【農曆七月】恐懼鳥鬼節到荒廢小學玩碟仙　凌晨遇穿壽衣老伯【有片】

你可能感興趣

【十大傑青】遺體防腐師爸爸讓女兒學習生死觀 籲學生不要玩碟仙銀仙
13:59 2020/10/13
【十大傑青】遺體防腐師爸爸讓女兒學習生死觀 籲學生不要玩碟仙銀仙
【農曆七月】恐懼鳥鬼節到荒廢小學玩碟仙　凌晨遇穿壽衣老伯【有片】
17:29 2018/08/23
【農曆七月】恐懼鳥鬼節到荒廢小學玩碟仙　凌晨遇穿壽衣老伯【有片】
家庭關係 兒童健康 網絡熱話 焦慮症

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
14:12 2023/03/09
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
11:08 2023/03/09
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界