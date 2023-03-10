【貪玩出事】28名女學生校內玩西洋碟仙　現昏厥焦慮徵狀集體送院

▲ 玩碟仙玩出事。

不少學生都因為好奇而玩碟仙，更因而玩出禍！哥倫比亞有28名女學生就玩西洋碟仙出事，集體出現昏厥、焦慮等症狀送院，有家長認為是學生玩西洋碟仙所致，並質疑校方容許學生在校內玩，校方則指正等待醫療報告。

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據《紐約時報》報道，事發在哥倫比亞帕斯托（Pasto）一間學校，28名女學生日前玩一種名為「Ouija board」的通靈占卜遊戲，又被稱為西洋碟仙，集體出現昏厥、焦慮等症狀送院，多名家長懷疑學生在校內玩通靈板所致。

▲ 西洋碟仙是一種由美國人發明的靈異玩具。

據一名在醫院員工表示，每天都看到3、4個小孩暈倒後送院，認為不能只是說沒有吃早餐這麼簡單，他呼籲父母必須採取行動，調查學校正在發生何事。

校長Hugo Torres表示，全校有28名學生出現可能的焦慮症狀案例，事件惹來社會上眾多揣測，但並無助解決問題，反對校方工作造成混亂和不利，呼籲外界免妄下定論。校長指已根據程序，將學生轉介至醫院，在評估過程中均有老師陪同，並將情況告知家長，目前正在等待醫療報告，方能提供進一步消息。

拆解西洋碟仙

西洋碟仙（Ouija board）在1886年推出，是一種由美國人發明的靈異玩具，並在當地逐漸流行起來，木板上列有數字和字母，以及一個可以在木板上移動的指針組成。玩法與中國流行的「碟仙」類似，各人以手指按住木塊，期間木塊會「自動」在板上移動，再拼湊出字詞，使用時，通常要將指針放在木板上，並由多人手持指針試圖與靈界溝通，以通過指針的移動來回答問題或接收靈異信息。

西洋碟仙通常被視為一種靈異遊戲，但也有人認為這是一種危險的玩具，可能會引起靈異事件或產生負面影響。因此，許多人不建議使用西洋碟仙或其他類似的靈異遊戲，特別是那些對此相當敏感或容易受到負面影響的人。

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責任編輯︰王明芳