【嬰兒花園】邪教教主打死女信徒阻止兒子追求　金己順召俊男開性愛派對

▲ 「嬰兒花園」教主金己順洗腦令信徒相信可以得永生進入永恆國度、人間天堂。

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當中「嬰兒花園」邪教教主金己順不但令幾百名信徒成功洗腦，令他們甘心奉獻所有財產、成為奴隸為她賺錢，甚至有信徒六親不認殘殺自己的親子女，故事程度比攝理教更駭人！

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奉獻財產 甘願為奴

金己順本屬「珠賢教會」，因創辦人李教父因裸體跳舞被判監兩年半，金己順趁機帶走一班信徒，創立邪教「嬰兒花園」，自稱是3歲「嬰兒神」，利用末日論令信徒相信可以得永生進入永恆國度、人間天堂。

金己順將信徒洗腦奉獻所有財產，即使家境貧窮也甘願為奴，日夜為女教主工作賺錢，早上6時工作至深夜沒有任何報酬，只求一日3餐溫飽及住宿。金己順曾說「必須有死的覺悟」為教會付出，而信徒深信金己順是神，一生甘願追隨。

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在1982年，金己順利用信徒為她賺來的錢，於京畿道東南部購入一幅4000坪（約1萬3200平方呎）土地，興建「嬰兒花園」會址，共有2、300人聚居一起。而這裡卻成為金己順的邪惡天堂，當年召集年輕俊俏的男信徒到豪華臥室裸體跳舞，以「愛的面談」為名但實情舉行性愛派對。

其中一名受害人曾跟女教主單獨會面，對方向他露出胸部，受害人承認當時年輕沒辦法抗拒：「所以說吸了她的乳房。」受害人以為成為了金己順的情人，豈料金己順每晚召年輕男信徒入房尋歡，女信徒不但不覺得有問題，更抱怨自己並非男生未能服侍教主，看到令人眼凸！

另一名男受害人表示，金己順曾穿上性感睡衣問他「你要看看嗎」，然後露出胸並要求他脫下衣服跟他發生性行為。

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信徒殘殺親兒子

「嬰兒花園」最令人震驚的是，邪教教主已將3人虐打致死，只要有人不聽話，便施暴力制裁。其實該教從不外傳，直到發生殺人事件，才有信徒醒覺。其中一名前女信徒現身紀錄片，指自己曾盲目信從金己順，有份虐打7歲的親兒子樂鬼。

當年因沒有時間陪伴樂鬼，樂鬼扭計用大便在窗上寫字，並揚言討厭金己順，最終金己順將樂鬼困在豬欄不給水、不給食物，然後竟餵屎餵尿將他虐待致死。

樂鬼媽媽更虛報兒子死因，在死亡證明上指死於心肌梗塞。後來金己順被拯殺人，樂鬼媽媽仍推翻兒子被打死的口供，她在紀錄片中自摑痛哭，餘生都在自責想死。

▲ 在鏡頭前多次自摑打痛哭。

入獄4年後繼續享榮華

另一名被殺的女信徒姜美京，因美貌被金己順兒子吸引著，繼而展開追求。金己順發現後將女信徒活生生打死再埋葬。金己順於1996年被通緝指控兩項殺人罪，其後到警署自首，1998年因證據不足被判無罪，僅以貪污及逃稅罪名被判入獄4年和罰款56億韓元（約3300萬港元）。

其後出獄繼續過奢華生活，利用早年成立的「新娜拉唱片」的收益，將「嬰兒花園」會址轉為私人農場。

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