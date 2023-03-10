【三孩星媽】在家分娩過程拍片全紀錄　鍾嘉欣捱過陣痛浴缸誕細女

▲ 鍾嘉欣分享去年在家分娩過程的影片。

鍾嘉欣去年10月誕細女，榮升3孩靚媽！近日她趁三八婦女節，分享在家分娩細女的影片，由她出現陣痛準備生B、助產士來家中準備、在浴缸水中分娩、B女剪臍帶，再到大女二仔初見妹妹，以上全紀錄下來。鍾嘉欣分享生仔故事，希望減輕其他孕媽對生BB的恐懼。

鍾嘉欣與脊醫Jeremy於2015年結婚後，翌年8月誕下女兒Kelly，至2018年8月再誕二仔Jared，去年10月誕下細女Anika，孩子現年分別6歲、4歲和5個月大，組成幸福一家五口。

▲ 鍾嘉欣去年10月誕細女Anika。（IG圖片）

在家分娩順產誕細女

昨日（9日）鍾嘉欣在YouTube分享去年在加拿大在家分娩的過程，她撰寫詳文去解釋，分享影片是為了減輕其他母親對生BB的恐懼。嘉欣有感在她成長的過程中，一直被灌輸說生BB是危險、可怕和難以忍受痛苦，對分娩的負面看法多於正面看法。她未有小朋友前，一直認為生B一定要在醫院進行，直至她成為媽媽，選擇了在家生BB，

生孩子絕對不是開玩笑的，但它不一定是可怕的，而是自然的，分娩經歷讓我充滿力量。

最新影片︰

在14多分鐘的影片中，一開始鍾嘉欣以媽媽的角度拍攝肚中的BB，跟她溫情對話，並唱歌給女兒聽，訴說著她及家人很期待BB出世。另外，鍾嘉欣將照聲波照片剪下來放入相架，並跟大女二仔解釋這是妹妹。

生B過程全紀錄

鍾嘉欣出現陣痛準備生B，她解釋2日前已有預兆女兒準備好出世，因為感受到胎位下降了很多，直至陣痛頻繁，有感BB要出世了。生仔當天早上，嘉欣吃了豐富早餐以注入力量去生B，亦坐瑜珈波，幫助胎兒落盆更順利去自然分娩、紓緩腰背痛等，她亦有配合呼吸去忍受陣痛，不時面露辛苦表情。

分娩地點在加拿大的家中，有2名助產士來到準備，帶來了醫療用品，以及煲草藥放入浴缸水中用。鍾嘉欣躺在家中浴缸分娩，誕下重7磅8安士女嬰，母女平安，影片中亦輯錄了剪臍帶的珍貴片段。大女Kelly及二仔Jared來看媽媽，亦急不及待探望剛出世的妹妹，哥哥更錫妹妹一啖，媽媽跟三仔女在一起的畫面，非常溫韾充滿愛。

▲ 鍾嘉欣與老公Jeremy去年宣布由一家四口變五口。（IG圖片）

鍾嘉欣勉勵一眾孕婦，無論選擇哪一種分娩環境，醫院或在家等，希望所有的母親都相信自己，放下恐懼，擁抱這段有意義的生B旅程，希望產婦們有和平、安全和順利，最後祝媽媽們婦女節快樂！

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醫生講解家中分娩

本港選擇在家分娩的孕婦不多，外國會較流行，就此，TOPick訪問了婦產科專科醫生方秀儀講解家中分娩，方醫生提及家中分娩的利弊，好處是孕婦在熟悉的環境產子，可以更放鬆，亦毋需與丈夫或其他子女分離，更安心。而弊處是如產程出現併發症，需轉到醫院，可能會有延誤，危及到產婦及嬰兒健康。

方秀儀醫生提及不是人人都可在家中分娩，孕婦身體狀況要良好，懷孕期間沒有任何併發症，才適合考慮家中分娩；只適合單胞胎、足月、胎位正常的嬰兒；有熟悉孕婦懷孕情況及有經驗的助產士在場，最好整個懷孕期都有跟進孕婦情況。如產程有任何狀況或併發症，要計劃好轉到哪間醫院的產房及需時多久。

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責任編輯︰顏紫燕