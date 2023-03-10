【除臭騙局】23歲OL被投訴有體臭遭上司約去K房　性交除臭終揭是騙局

▲ 23歲OL被投訴有體臭遭上司約去K房，性交除臭終揭是騙局。

騙徒手法匪夷所思。日本一名23歲女子，日前接獲一名聲稱是她上司的男子來電，表示接獲同事投訴其有體臭，要求女事主到卡拉OK內接受治療，最終事主慘被性侵。其後她向公司求證，才得知該名男子根本不是她的上司，事主於是報警揭發騙局。

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綜合日本媒體報道，事發於今年1月24日下午，55歲的疑犯岩本正道，假冒23歲受害者所任職的公司社長，致電給女子並向其表示，收到公司內部投訴，指她有體臭問題，建議她前往神奈川縣小田原市一間醫院接受治療。

女子前往小田原區後，疑犯再致電給女子，要求她到該區一間卡拉OK店內與一個男人碰面。疑犯聲稱，只要店內的男子發生性關係，體臭就會消失。女子不虞有詐，最終在K房內被疑犯性侵得逞。

事後女子向公司求證，發現真正的社長根本從來沒有聯絡她，於是她便報警。警方進行調查後，從CCTV中鎖定疑犯，並發現他並非首度用這種方式犯案，最終在3月6日將疑犯拘捕。

營養師李杏榆（Annie）曾分享，汗主要由小汗腺（eccrine sweat glands） 和大汗腺（apocrine gland）分泌，其中，大汗腺會從毛髮中分泌汗 ，例如腋下。而汗原本無味，但流出後，汗中的物質混合皮膚上的細菌，就會產生氣味。其次，緊張和壓力都會刺激大汗腺，令身體出汗；荷爾蒙、長期服藥等因素，也會影響汗味。

Annie指出，飲水不夠是產生汗味的重要因素之一。因此需要多飲水或綠茶，以每日8-10杯水或清茶為基本。

此外，可以從不同顏色蔬果攝取豐富益生元及纖維，有助腸內益生菌活躍， 幫助消化。每日排便正常，能改善體味。相反，應減少進食：

硫質含量高食物，例如洋蔥、蒜頭、牛肉，西蘭花等。

咖啡

啤酒等酒精類飲品

咖哩等辛辣食物

【同場加映】消委會推薦6款最高評分的止汗劑及體香劑：

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責任編輯：羅嘉欣