【校園霸凌】「黑暗榮耀2」校園霸凌現實版 女生被塞頭入馬桶向老師投訴反被責

▲ 韓國女子表藝琳日前於YouTube上傳影片道出12年來慘遭霸凌，加害者做法比《黑暗榮耀》中的朴涎鎮有過之而無不及。(圖片來源:《實事勘察隊》youtube片截圖、《黑暗榮耀》劇照)

Netflix原創人氣韓劇《黑暗榮耀2》（The Glory2）今日(10日)上映，第一季播出時已旋即令大眾再次關注校園霸凌問題嚴重，內容以女主角宋慧喬飾演的文同珢精心策劃復仇計劃開始，對當年霸凌她的加害者們一一報復。韓國一名女子近日在YouTube上傳影片，道出自己慘遭12年校園霸凌，加害情對她所做的比劇中「朴涎鎮」所做的有過之而無不及，直指她這樣內向的人都該被這樣打!

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表藝琳接受MBC節目《實事勘察隊》（실화탐사대）訪問，鼓起勇氣要為自己討回公道，直指加害者指好她「抵打」:

加害者們都好好地生活著，為什麼我自己卻無法原諒自己，要一直帶著這份自責活下去嗎？如果現在不這麼做，到30歲、40歲時，我會不會很怨恨自己？

表藝琳找到舊同學寫陳述信，把當年目睹的霸凌事件寫出來，其中一位同學接受《實事勘察隊》訪問時指，自己曾目睹表藝琳被加害者們抓著頭髮，把頭塞進馬桶。

其實當時表藝琳曾向老師求助，但換來的是老師們責怪表藝琳，認為一定是她做錯了什麼事才被霸凌，這簡直與《黑暗榮耀》劇情無異。而表藝琳自從畢業後，就沒有再見過加害者們，直到最近才鼓，起勇氣聯絡他們。但沒想到，其中一位加害者看似毫無悔意，甚至反駁說：

你管好你自己的人生吧!你是看了最近那部韓劇所以這樣嗎？你以為你是什麼？表慧喬嗎？

而《實事勘察隊》劇組人員亦親自找「加害者」，但對方強調自己是無辜的，反駁是表藝琳無中生有，更叫對方拿出證據來。

表藝琳的經歷引發網友熱議，加害者們的惡行讓人聯想起《黑暗榮耀》中的朴涎鎮，網友紛紛留言表示：是朴涎鎮真人版!更勸表藝琳要像文同珢那樣復仇。

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責任編輯︰王明芳