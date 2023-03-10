【網絡熱話】男子將食剩湯麵兜頭淋鄰枱女生　事後拔足狂奔食客職員嚇呆

▲ 男子將食剩湯麵兜頭淋鄰枱女生，事後拔足狂奔。

外出用膳要留神！廣州近日便發生一件駭人事件，有女食客在一間麵館用膳期間，一名鄰枱男子突然快速走近，二話不說便將手上吃剩的麵湯，成碗倒在她的頭上，再逃去無蹤。女食客當下被嚇得呆若木雞，整個頭亦佈滿麵條及湯汁，店方事後報警求助。

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從網上流傳的CCTV片段可見，事發在周日（3月5日）傍晚廣州一間麵館內，一名戴著眼鏡的涉事男子吃完麵後，仍然單獨坐在店內一張枱，時而周圍望，時而看手機，似是「等待時機」尋找目標，未幾，似乎便將目標鎖定在鄰枱的女生。眼見走廊通道無人行經時，男子便立即用雙手捧起湯碗，再跑向女生身後，將裝著湯的碗倒扣到女生頭上，便拔足狂奔，整個個程大約僅數秒，令周遭旁人及女生亦來不及反應。

事後整個頭均被湯汁弄污的女生，被嚇得不知所措，有職員亦有幫助女生整理頭髮，其他食客則被面前景象嚇倒。店家表示，事發後已經報警，據了解，男子與女生並不認識。

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事件曝光後，頓成當地熱話，不少網民均留言表示驚訝和憤怒，紛紛出言斥責涉案男子「恐怖」、「太可怕」、「痴線」、「神經病」、「變態男出沒」；有人則猜測男子背後動機「他們兩個是有什麽矛盾嗎？為什麽看不出來呢」、「有血海深仇?」、「幸好湯是涼…不然女生恐毀容了」、「女生好無辜」、「不會是惡作劇！」。

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責任編輯：羅嘉欣