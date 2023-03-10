【家庭悲劇】疑長年照顧37歲智障兒心力交瘁　6旬母餵安眠藥弒子後自殺亡

▲ 媽媽疑長年照顧智障兒心力交瘁，弒子後自殺亡。

家有特殊需要的子女，父母照顧他們所付出的精神與體力難以估計。日前台灣發生一宗母子雙屍命案，揭發背後的家庭悲劇，媽媽疑因長年照顧智障兒子，心力交瘁下走上絕路，餵兒子食安眠藥後，用刀先殺子再自盡，雙雙斃命。事件再次引起社會對照顧者身心健康的關注。

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37歲兒子無法自理

綜合台灣傳媒報道，事發於周三（8日）在台中市大里區一個住宅，66歲的陳姓男戶主晚上約6時放工回家後，發現其62歲妻子及37歲兒子倒臥血泊中，兒子被綁在床上，身上有多處刀傷，而妻子身上亦有刀傷，雙雙陳屍家中睡房。

據知陳氏一家四口同住，除了37歲的兒子外，還有一名女兒。長子陳男患有身心障礙症狀，反應及行動緩慢，日常生活無法自理，依賴媽媽照顧其起居飲食，母子感情要好。陳氏夫妻從事磁磚工作，平日會帶同兒子一起外出謀生，可是事發當日因兒子身體不適，只有陳父獨自出門，不料其後發生悲劇。

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女兒︰媽媽精神體力已耗盡

警方初步調查指出，在單位發現陳男被綁在床上，心臟部位的刀傷應是致命傷，而伏屍床邊的陳母致命傷則是腹部兩刀。現場有一把榔頭與斧頭雙用的工具，並沒有發有外來入侵或打鬥痕跡。警方疑陳母因長期照顧兒子而身心俱疲，不堪壓力下，用藥將兒子弄至昏迷，綁其手腳用刀刺殺，之後再自殺。

陳父因痛失兩名至親而悲痛不已，女兒得悉事件後，難過指媽媽長年為了照顧哥哥，精神和體力已耗盡。有鄰居透露，陳男經常晚上不睡覺，玩手遊到天亮，又會無故尖叫。而陳母愈來愈瘦，更有嚴重失眠問題。

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責任編輯︰王明芳