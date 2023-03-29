【假日好去處】本地原創超刺激沉浸式VR體驗　無縫進入虛擬世界玩盡3大遊戲主題

▲ 今個週末，約齊親朋好友組隊作戰!

家庭日想「搞搞新意思」，好好享受親子時光? 一於到Sandbox VR嘗試沉浸式VR體驗，和親朋好友一齊化身遊戲角色，完美無縫進入虛擬世界!更可透過經歷出生入死的熱血情節，順道考驗大家的默契，促進感情，事不易遲即刻出發!

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8000呎場地 多感官體驗緊張刺激遊戲

▲ 設有3個場區，每個場區外擺放著VR裝置。(曾嘉文攝)

想玩得痛快，如身臨其境地狙擊喪屍怪物的話，軟件、裝置及畫質必須完美配合。

▲ 大家不需要背著電腦裝備，都能無縫、暢順地完成體驗。(曾嘉文攝)

Sandbox VR的VR無線技術 (Sandbox Streaming VR)及動作捕捉技術 (Motion Capture)，在提供細緻流暢畫質的同時，配合輕便的VR裝備能準確捕捉玩家們整個身體的實時動作，讓大家感受前所未有的真實感，小朋友全程左閃右避亦十分輕鬆。

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另外，VR體驗主要由本地團隊開發及製作，設多種語言選擇，大家可選擇廣東話配音，既輕鬆了解劇情發展，亦大增取勝機會。

最新影片推介

完成3步 進入超刺激VR體驗

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第一步: Check-in, Sign Waiver

進入體驗館後，大家需要填寫表格，確保當天身體狀況適合進行刺激的VR體驗。至於未滿18歲人士，需由家長陪同Check-in。

另外，場館設有Public Section及Private Section以供玩家選擇。如果單人匹馬擔心孤軍作戰，就可以參加Public Section，即場和其他玩家組隊，同時認識新朋友。而相約一大班朋友共同作戰的話，可以參加Private Section包場組隊齊齊完成冒險旅程。每一場次體驗人數為，最少2位到最多6位玩家。

第二步: Create Team Name

▲ 大家可揀選自己心水武器道具。(曾嘉文攝)

職員會為大家拍攝個人頭像照片及設定團隊名稱。同時，大家可揀選心儀的武器道具。溫馨提示，場館提供生日派對場景服務。大家只需在設定團隊名稱時，按職員指示填選，就可以製作生日影片。在完成VR體驗後，就會馬上進入慶祝生日派對虛擬場景，為朋友送上一大驚喜。

第三步: Gear up

▲ 手腕裝置。(曾嘉文攝)

大家需要先在手腕、腳踝及身體戴上裝置，然後按職員指示進入場地並戴上耳機、VR眼鏡等裝置。

第四步: Experience

▲ 其後，將帶大家進入虛擬世界，開始VR體驗。(曾嘉文攝)

開始VR體驗前，會有聲音導航清楚講解玩法。其後，將帶大家進入虛擬世界，順著劇情與隊友一起出生入死。溫馨提示，若要取得高分，團隊合作及戰術運用才是決勝關鍵。

更多VR體驗

除海魔的詛咒 (Curse of Davy Jones)、鋼鐵星空2088 (Amber Sky 2088)及屍森血谷(Deadwood Valley)的遊戲主題外，Sandbox VR亦即將推出風靡全球的魷魚遊戲(Squid Game) VR體驗。各位粉絲，密切留意!

Sandbox VR體驗館

地點：

銅鑼灣金朝陽中心二期23樓全層 (旗艦店) 電話: 3751 7922

尖沙咀太興廣場4樓全層 電話: 2311 9995

營業時間

銅鑼灣店:星期一至日10am-10pm

尖沙咀店:星期一至四 1pm – 10pm星期五至日10am-10pm

了解更多: 網頁/Facebook/Instagram

有獎遊戲

想和親朋好友來Sandbox VR體驗沉浸式VR，只要睇片回答問題，就有機會得到。體驗名額14位，每位參加者可帶同一位朋友。 參加詳情：https://bit.ly/3lcvd6L

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責任編緝：張懿慧