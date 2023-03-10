【親子活動】裘槎科學周免費活動即日可報名　嶄新學習體驗培養科學好奇心【內附連結】

▲ 來自英國的Filskit Theatre為幼兒及家人帶來藝術、科技及音樂演奏等活動。（機構提供）

由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的裘槎科學周，將於3月底舉行，今年將結合線上和現場實體形式，讓不同年齡的小朋友都有機會接觸科學，不論新生嬰孩還是青少年，均可享受動手玩科學的樂趣。

科學周過去兩年均以綫上形式舉行，今年終於兼備現場實體活動，來自澳洲、英國、美國及香港等地的科學團隊，以4大主題包括學前幼兒科學、人體揭秘、探索未知及實體科學活動，以互動形式包括網上講座、實驗示範、科學遊蹤，以及於香港科學館進行的活動，讓小朋友學習及探索科學，當中可跟探險科學到冰島展開「尋鹿記」學習抵禦嚴寒的方法；欣賞怪誕學家營造的一場科學大戰裏，讓貓和狗同場較量等，費用全免。

學前幼兒科學

嬰幼兒都可以探索科學？鏡子、燈光、色彩和聲音，這個世界就是嬰幼兒的萬花筒。裘槎科學周今年首次邀請專注於兒童早期發展的Filskit Theatre，與音樂家攜手為0至18月大的嬰兒帶來網上音樂體驗「萬花筒音樂會」，音樂家以嬰兒視覺發展及分辨顏色本能的研究為靈感，即席進行網上表演，當中更有刺激視覺和感官的環節，讓寶寶和父母一起探索色彩斑斕的世界。

▲ 神奇數學學堂的兩位主持人，其設計的科學表演一直備受讚賞。（機構提供）

探索未知

科學遊蹤活動旨於啟發和教育小小科學家，帶領大家遊歷意想不到的地方，拓闊視野。想足不出戶就飽覽各地嘆為觀止的自然景觀和野生動物？加入Anturus的團隊，前往冰島展開「尋鹿記」學習抵禦嚴寒的方法，或參加「瓦特納冰原探險」一探歐洲最大冰川，認識不斷變化的氣候，以及3D技術能如何幫助科學家了解大自然；再來是倫敦科學博物館呈獻的學習體驗「走訪倫敦科學博物館的宇宙迴廊」。

裘槎科學周各項活動均富啟發性，帶領大家拓闊視野。不論是學生、教師、家長還是一般科學愛好者，都可一起來探索非凡科學世界！

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裘槎科學周

活動於網上和香港科學館舉行，即日起接受報名，參加者可於3月22日至4月30日期間，根據自己的節奏隨時隨地探索科學奧秘，費用全免。學校成功報名亦可以在活動期間，無限次點播公眾及學校活動影片。

記者：李越樺