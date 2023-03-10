【網絡熱話】元朗百厭男童丟石擲車工人懶理　網民：應該捉佢父母出嚟丟石仔

▲ 男童竟突然向行車線拋出手上的一塊石頭。（網上影片截圖）

小朋友調皮是常事，不過家長亦要多加關注子女，以免滋擾他人。近日網上便流傳一段行車記錄儀片段，片中一名小男孩竟向行駛中的車輛拋擲石頭。

從影片中可見，事發地點位於元朗地鐵站附近，一名男童獨自行走在行人路上，鏡頭範圍內未有其他成人陪同在側，只有1名女子與2名小童在該名男童身前數米行走。

當片主慢駛至接近男童位置時，該名男童竟突然向行車線拋出手上的一塊石頭，幸石頭落在片主與前車之間的地上，沒有擲中車輛或行人。

片主事後上載片段時表示，經檢查後車輛未有損傷，但就對男童父母相當不滿，「唔該認得片入面係自己嘅細路好好教下」，又斥陪同男童的工人姐姐只顧玩手機，「冇理過你地個仔系後面做乜」。

▲ 石頭落在片主與前車之間的地上，沒有擲中車輛或行人。（網上影片截圖）

事件引起網民關注，不少人認為父母應負起管教責任：

呢啲應該捉佢老豆母出嚟丟石仔

俾我會即時打死火燈停車報長官

所以家教好重要 不過大多數都掛住睇手機 根本唔會理啲小朋友做乜

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記者：黃穎津