【兩性關係】 相戀8年分手舊愛嫁人　前男友扮「忍者龜」現身婚禮

▲ 拍拖8年分手，前女友閃婚仲派帖俾前男友，男子幾經考量後，決定扮「忍者龜」現身婚禮。

新娘結婚，新郎不是我！馬來西亞一名28歲男子阿末達羅比與女友愛情長跑8年後分手，在前女友出嫁那天，他打扮成「忍者龜」，驚喜現身前女友的婚禮獻上祝福，並大方與一對新人合照！阿末達羅比坦承：「我不是想搞破壞，深知當下會有情緒，所以選擇裝扮成忍者龜，隱藏身份。」影片在抖音瘋傳，感動過百萬人！

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據外媒報道，該名28歲男子阿末達羅比是一名攝影師，他和前女友於2015年相戀，直到去年才結束這段長達8年的戀情，豈料前女友在分手後一年，閃婚嫁人，並邀請他出席婚禮，幾經考量後，他決定親自到賀向曾經深愛的前度送上祝福，不過為免情緒受影響淚灑人前，他選擇裝扮成忍者龜，隱藏身分。

在婚禮前2、3天，我一直想著該如何出席她的婚禮！

阿末達羅比透露，他深知當下會有情緒，並不會在現場待太久，最終決定花費50令吉(約87港元)租下忍者龜的服裝，一開始要穿上這套衣服時，還是感到緊張尷尬。

到了婚禮當日，打扮成忍者龜的阿末達羅比，並沒有人知道他的身份，直到前女友的朋友發現到他時，便開始懷疑「忍者龜」就是阿末達羅比本人。儘管阿末達羅比搖頭否認，但最後也承認是新娘的前男友。在離去前，他也和新娘、新郎大方合照留念，

他們的表現很自然，因為他們根本不知道婚禮上的忍者龜就是我。

新娘事後才知道一切實情。阿末達羅比解釋，打扮成忍者龜絕對不是想要搞破壞，只因為收到邀請才去給予祝福，而他將這段難忘的祝賀過程拍成影片，並上傳到TikTok與網民分享，短短4天就吸引逾百萬人觀看，並紛紛向他送上祝福，「早日找到屬於自己的幸福！」

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阿末達羅比的影片曝光後，引起網民熱議，不少網民大讚他的做法勇敢又大方，「勇敢的轉身留下最美的祝福」、「能屈能伸大丈夫！能硬能軟好男人!」、「風度氣度很好，祝她幸福..也祝你幸福..」不過也有網民為他的經歷感到難過，「他一定很難過」、「祝福你，雖然你心裡故做堅強」、「心真的很痛」，另有網民笑指他這樣做是想宣告自己「戴綠帽」、「其實他想要表達的是。 。 。我戴綠帽了」、「由頭綠到腳」、「綠的好明顯…」、「祝福吧！雖然全身都綠了～」。

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責任編輯︰王明芳