  • 24°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 12:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【的士意外】「專家組」去年成立來僅開會兩次　業界冀有運輸業人士加入

社會 12:04 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

運輸署早前回覆傳媒指去年中成立的專家小組至今並未討論過任何具體建議，而司機體檢專家小組的成員名單，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。有業界人士認為如有運輸業人士加入研究較好。

運輸署署長羅淑佩早前曾表示政府去年中已成立專家小組，檢討高齡駕駛者的體格證明機制。但運輸署昨日（9日）回覆傳媒查詢時指，小組成立九個月來僅召開兩次會議，定下要檢討的涵蓋範疇，並未觸及任何具體措施。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

而司機體檢專家小組的成員人名，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。香港的士小巴商總會理事長周國強今早（10日）於電台節目表示，如有運輸業人士在內一起研究會較好。他指完善年長司機的體檢測試大方向上是好事，但不應一刀切踢走年長司機，尤其是近年的士司機的老年化問題因欠缺新人入行而無改善，在職者的平均年齡並無下降，而不少長者的體能亦無問題，希望大眾可以平常心去觀察年長司機的體能狀況，即使要三年甚至一年一檢都不會介意。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【公院鼠蹤】網傳相片公院現鼠蹤　瑪嘉烈醫院强調藥物無被咬
今日 10:43
【公院鼠蹤】網傳相片公院現鼠蹤　瑪嘉烈醫院强調藥物無被咬
【網絡熱話】元朗百厭男童丟石擲車工人懶理　網民：應該捉佢父母出嚟丟石仔
今日 11:44
【網絡熱話】元朗百厭男童丟石擲車工人懶理　網民：應該捉佢父母出嚟丟石仔

你可能感興趣

【公院鼠蹤】網傳相片公院現鼠蹤　瑪嘉烈醫院强調藥物無被咬
今日 10:43
【公院鼠蹤】網傳相片公院現鼠蹤　瑪嘉烈醫院强調藥物無被咬
【網絡熱話】元朗百厭男童丟石擲車工人懶理　網民：應該捉佢父母出嚟丟石仔
今日 11:44
【網絡熱話】元朗百厭男童丟石擲車工人懶理　網民：應該捉佢父母出嚟丟石仔
的士 交通事故 運輸署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
14:12 2023/03/09
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
11:08 2023/03/09
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界