【的士意外】「專家組」去年成立來僅開會兩次　業界冀有運輸業人士加入

運輸署早前回覆傳媒指去年中成立的專家小組至今並未討論過任何具體建議，而司機體檢專家小組的成員名單，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。有業界人士認為如有運輸業人士加入研究較好。

運輸署署長羅淑佩早前曾表示政府去年中已成立專家小組，檢討高齡駕駛者的體格證明機制。但運輸署昨日（9日）回覆傳媒查詢時指，小組成立九個月來僅召開兩次會議，定下要檢討的涵蓋範疇，並未觸及任何具體措施。

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而司機體檢專家小組的成員人名，當中大多為來自醫學界，未見有運輸業人士。香港的士小巴商總會理事長周國強今早（10日）於電台節目表示，如有運輸業人士在內一起研究會較好。他指完善年長司機的體檢測試大方向上是好事，但不應一刀切踢走年長司機，尤其是近年的士司機的老年化問題因欠缺新人入行而無改善，在職者的平均年齡並無下降，而不少長者的體能亦無問題，希望大眾可以平常心去觀察年長司機的體能狀況，即使要三年甚至一年一檢都不會介意。

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記者：解青羽