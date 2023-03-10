【嬰兒花園】邪教教主創辦唱片行　K-Pop迷抵制香港唱片舖割席

▲ 韓國兩大唱片行之一Synnara，被揭由邪教「嬰兒花園」教主金己順創辦。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》除了方力申女友、來自香港的葉萱（Maple Yip），指控攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒之外，還揭開韓國另外3名邪教教主的故事，引起整個亞洲關注。

當中「嬰兒花園」邪教教主金己順被指控殺人兼性侵男信徒，召年輕俊俏男信徒舉行性愛派對歡愉，又洗腦令幾百名信徒甘心奉獻所有財產、成為奴隸為她賺錢。

可是金己順因證據不足被判無罪，僅以貪污及逃稅罪名被判入獄4年和罰款56億韓元（約3300萬港元）。

【嬰兒花園】邪教教主打死女信徒阻止兒子追求 金己順召俊男開性愛派對

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3原因成兩大唱片行之一

紀錄片播出後，韓國兩大唱片行之一的Synnara Records，被揭原來由金己順所創立，隨即一眾韓流歌迷發起抵制。金己順於1982年利用信徒奉獻的財產創辦，Synnara韓文代表著「神的國度」的意思。

Synnara之所以廣受K-Pop迷支持並成為兩大唱片行之一，有三大原因。

第一，在Synnara購買唱片能計入兩大官方認可的音樂榜「Gaon Chart（現名Circle Chart）」及「Hanteo Chart」銷量，樂迷為支持偶像，必定揀選其中一個受認可的唱片行。

第二，韓國歌手的簽售會主要由Synnara、Hottracks、M2U和Sound Wave舉辦，在Synnara購買唱片者能參加抽獎，被抽中可出席偶像的簽售會。

第三，Synnara所賣出的唱片及專輯比起其他唱片行價格較低，學生樂迷零用錢不多，故選擇光顧機會較大。邪教教主金己順能以廉價吸納消費者，全因利用教會中的虔誠信徒賣命工作，得來收益以低價銷售經營唱片行生意。

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歌迷及唱片舖抵制

一眾韓國、亞洲等地歌迷發起抵制購買Synnara唱片，就連多間香港及台灣的唱片舖紛紛割席，其中台灣的「5大唱片FIVE MUSIC」發聲明：「本公司所有韓版進口商品，除了有附新那拉特典是跟新那拉進貨外，其他商品均不是新那拉進貨的，新那拉通路本就不是主要供貨廠商。」

而香港唱片舖「Sky Music」亦表明不會再從Synnara入貨：「由於Synnara事件之嚴重性，本店改用WITHMUU進貨，謝謝留意。」

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