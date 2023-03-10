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【遍地黃金】巴士座位驚現「泥漿型」大便　網民呼噁心：好震撼嘅畫面

健康 13:01 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

巴士座位驚現「泥漿型」大便。

搭巴士最怕人有三急。昨日（9日）有網民分享照片，指乘搭75X巴士時，發現上層座椅有一坨啡黑色糞便，不少網民看過照片後都直呼「核突」、「視覺好衝擊」。

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樓主於Facebook群組「大埔人大埔谷」上載照片，並留言「75X巴士，哈佬！大埔」，相中可見巴士的上層座椅上有一坨啡黑色、泥漿狀的糞便，而前排座位仍坐著一名男乘客。

有網民於75X巴士發現糞便。（Facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

貼文引起網民熱議，不少人直呼噁心，「好震撼嘅畫面」、「難為清潔姐姐，司機同啲客」，亦有網民形容樓主和前排座位的乘客是「勇者」，「樓主你見到屎都仲坐埋去隔離位？」、「前面個阿叔好勇敢，果然見慣風浪」、「佢係咪戴咗5個口罩？」。

不過，有人質疑照片是「P圖」，「周圍咁乾淨，唔似真」、「突然瀨會瀨得咁靚」，樓主則表示「今朝返工時影，真珠冇咁真，等多啲75X人證出嚟證實」，其後有目擊網民留言，「我今朝都見到，即刻落樓下」、「我都可以做人證，今朝上車見到成個人醒曬」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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