【驚嚇畫面】人夫渡輪上突「公主抱」老婆掟落海　家人一個原因拒絕報警

▲ 印尼一名人夫在渡輪上突然「公主抱」老婆後掟落海。

印尼一艘渡輪上發生驚險事件！一對夫妻在乘搭渡輪期間，老婆突然被老公「公主抱」，看似浪漫，但下一秒卻被老公當「垃圾」扔落海，目擊的乘客嚇得趕緊上前查看。而駭人過程被船上的閉路電視捕捉到。

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據英國《每日郵報》報道， 事發在上個月，這艘渡輪由孔雀港（Merak）開往巴喀海尼港（Bakauheni），行經巽他海峽（Sunda Strait）途中，這對夫妻一直有正常互動，老婆先步向座位，尾隨的丈夫上前替她除下手袋。

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接著，丈夫突然對老婆「公主抱」，這看似溫馨的一幕，沒料到隨即180度大反轉。丈夫抱起老婆慢慢走向船邊，隨即當老婆「垃圾」直接扔她出渡輪外。之後丈夫還好像沒事一樣站在一旁觀看，而坐在旁邊玩手機的女乘客則被嚇壞。

家人未有報案

幸好，老婆被扔出後及時抓住欄杆，才沒有跌進海中，被緊急上前查看的乘客及時救出。整個閉路電視片段曝光後，引起當地熱議，「天啊，是夫妻吵架嗎？有什麼事情不能好好說」。不過，警方指出，這家人未有報案，並強調這名人夫有精神上的障礙。

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責任編輯︰王明芳