【脫髮困擾】41歲唐詩詠現老態驚見M字額 自爆1個原因髮線後移

▲ 41歲唐詩詠現老態，日本外遊驚見M字額。

現年41歲的唐詩詠雖然去年與TVB結束近20年的賓主關係，不過，其有份主演的《隱形戰隊》近日卻仍然在TVB熱播，令她的外貌再度成為網民茶餘飯後話題。有網民指唐詩詠近年狀態似乎每況愈下，不但臉容腫脹，其頭髮似乎更愈見稀疏，日前她與父親日本旅遊的打卡相中，更驚現M字額！

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自離開TVB後，唐詩詠似乎已經積極休養生息，難得放大假，日前她更趁機一盡孝道，帶父親外遊日本，並於上周六（4/9）將多幅打卡照上載IG社交平台上。照片中，一身文青打扮的唐詩詠似乎心情相當暢快，不過，有網民卻留意到其中一張單人照中，唐詩詠竟驚見M字額，髮線似乎以驚人速度向後移動，令人擔心其身體健康情況是否出現問題

事實上，唐詩詠於2021年的一個公開活動上，便曾自爆三十幾歲時已有脫髮危機，每次沖涼後，所甩的頭髮竟多到可塞住去水口；髮型亦曾提醒，她髮線開始愈來愈後，令她非常驚慌。她曾以為是多年來拍古裝劇黐頭套所致，點知後來即使停拍古裝劇幾年，但脫髮問題仍未能改善。

唐詩詠最後認為導致脫髮問題，最大原因是身體差同工作壓力大，故開始萌生休息念頭。她曾言「女仔冇頭髮真係唔得，真係好想喊！所以真係要搵方法去改善，自己始終唔係18、22歲，希望拍劇唔好拍得咁密，需要多啲休息。」

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女性脫髮

本港皮膚科醫生陳厚毅曾接受消委會訪問指出，現時醫學界證實，可有效治療脫髮問題的方法，包括外塗藥物「米諾地爾」（Minoxidil）和醫生處方口服藥物「非那甾胺」（Finasteride），不過要留意口服藥物只適合男士使用。有脫髮問題的人士宜先向醫生求診。

湯水食療改善脫髮

食療——桃仁枸杞粥（功效：益氣活血，益腎固髪）

材料：桃仁30克、枸杞子15克、粳米50克。

做法：先將桃仁洗淨、切碎，與粳米及枸杞子放入鍋中，加適量清水，滾後轉小火煮30分鐘即可。

服用方法：一日一次，連服5至7日為一個療程。

湯水——烏髮湯（功效：滋補肝腎、益精補血）

材料：製何首烏24克、黑芝麻15克、熟地黃15克、大棗3粒、桑椹15克。

煮法：用8飯碗自來水浸泡藥材20分鐘，將水連浸泡的藥材，再加入瘦肉8兩一起直接用大火煮沸，轉用小火煮1至1.5小時，煲至3-4碗飯碗水。

服用方法：一星期可進食1至3次，適合血虛、肝腎不足、白髮及脫髮者。

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責任編輯：羅嘉欣