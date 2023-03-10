口腔唔健康會影響埋心臟？牙齒好身體好 日常口腔護理必睇秘笈

健康身體人人都想要，平日注重飲食、吸收充分營養、常做運動通通做齊，卻忽視了同樣重要的口腔護理，除了可能出現蛀牙和口臭，更分分鐘影響埋心臟，後果可大可小。究竟口腔健康同心臟健康有甚麼關係？要如何護理牙齒才能守護口腔和整體健康？以下為大家總結要點，一起努力保護靚牙。

口腔為身體把關 或會有可能減低心臟病風險

由細到大都知刷牙極重要，但沒想到口腔健康對整體健康原來有如此深遠的影響。根據刊登於European Journal of Preventive Cardiology一項在2019年的研究指出，口腔衛生做得好與減低心臟出現問題的風險有所關聯。

而其實口腔健康與心臟健康息息相關的討論已存在多年，有理論認為細菌可透過感染牙肉從而走進血液，再引起心臟相關炎症，雖然未有研究證明其因果關係，但兩者有關聯的可能性已逐漸被認可，所以護理口腔和牙齒並不單是對牙齒有益，而是守護心臟乃至整體健康。

護理步驟要做足 必睇七大細節

既然口腔健康如此重要，日常護理就要更認真做足功夫，每日只需花幾分鐘就能換來整體健康的基礎，何樂而不為？美國牙醫學會建議一日應刷牙兩次、每次兩分鐘，而很多人可能以為做到這個基本要求就能安枕無憂，但其實有很多細節要注意，才能真正徹底清潔牙齒，防止牙菌膜出現，從而防止進一步發展至牙周病或蛀牙，日常要緊記做足以下七大細節：

1. 食物很容易藏於牙縫，一般牙刷難以徹底清潔，所以最好每日用牙線清潔牙縫及牙齒各個表面，能大大減低牙菌膜的形成；

2. 如果牙齒與牙齒之間的縫隙較寬，可以牙縫刷來清潔牙齒鄰面；

3. 刷牙時不要忘了刷舌頭，以清除舌上的細菌；

4. 如有配戴牙套或用假牙，就要使用假牙清潔片清潔牙菌膜。

5. 每三、四個月都需要更換牙刷，可多留意刷毛狀態，如有明顯向外散開就應更換；

6. 每半年一次到牙醫診所洗牙及檢查；

7. 在吃完甜度高的食物之後，可以飲一杯清水，有助帶走牙齒及牙肉上的糖份；

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Mannings萬寧一直全面照顧我們的健康，其自家品牌的口腔護理系列產品非常全面，從牙刷、牙線、牙縫刷至假牙清潔片都應有盡有，助你全面牙齒保健！以下是小編私心推介。

例如備長炭牙刷就備有尖幼刷毛來清潔牙齦邊緣及牙縫，雙層刷毛設計更有效清除殘留食物及牙菌膜，刷毛內更含有備長炭，以清除牙菌膜及保持口腔清新，非常細心周到。

L 型牙縫刷(0.8mm) 則有特幼刷毛，方便深入清潔牙縫間的空間，更適用於一般齒縫及後排牙齒，使用方便，加上沿用日本不銹鋼絲組成及備有獨立刷蓋，質素與衛生都有保證。萬寧自家品牌L 型牙縫刷亦有1mm 及1.2mm尺寸，方便不同牙縫隙闊度的人士選擇。

至於牙線方面，亦有方便外出携帶的扁線牙線棒及在家使用的超順滑牙線可供選擇，讓你任何時候都可以為牙齒保持最佳狀態。

牙線棒的扁線能順滑於細密齒間，在外也可輕鬆清除食物殘渣及牙菌膜，尾部尖端亦可當牙籤使用。

而薄荷超順滑牙線則選用含氟配方，質地柔韌的同時如絲般順滑，更帶清新薄荷香味。

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參考資料：

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487319886018

https://www.healthline.com/health/benefits-of-flossing#benefits

(特約)