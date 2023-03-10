【廉政狙擊】「馨姐」梁卓美夠搶鏡　霸氣胡定欣大騷超靚背肌

TVB劇《廉政狙擊》前晚及昨晚故事圍繞工程公司收受利益案，曉山（蔡思貝飾）與子峰（黃宗澤飾）結伴調查案件時，重遇讀書時小賣部阿姐馨姐（梁卓美飾），二人一見如故。

其間，曉山對孤苦無依的馨姐照顧有加，就連之前與馨姐素未謀面的子峰，對這位長者亦是無微不至，更溫柔地餵馨姐食粥，看在眼裏的曉山全程甜在心頭。

眼見曉山與子峰「有啲嘢」，精靈的馨姐即搞笑地欲撮合二人，可惜最終馨姐在縱火案中不幸燒死。

▲ 馨姐不幸被燒死。

馨姐夠搶鏡

由於馨姐角色有血有肉兼有情有義，加上演員梁卓美演活了獨居老人的固執、可愛、佻皮及精靈面，雖然只是出現短短兩集即成功入屋，不少網民對於馨姐真身大感好奇，並留言大讚好戲：「演技好過好多現役新進藝員」、「莫非演藝出身？」

翻查資料，飾演馨姐的演員叫梁卓美（May），為香港電影及舞台劇演員，曾參演《桃姐》、《一念無明》、《淪落人》及《智齒》等，並曾多次參與微電影演出，及獲邀演出港澳各院校畢業作品與功課影片，多年來一直熱心參與演藝相關工作。

▲ 馨姐好演技。

定欣智賢「隔空對峙」

《廉政狙擊》播出後傅嘉莉及陳楨怡等先後憑突飛猛進的演出彈出備受好評，至於主要演員暫時以胡定欣演的屠敏，以及黃智賢飾演的奸角卓廷光最搶。

本周兩大好戲之人有不少對峙場面，除掟酒杯講數戲，還有「隔空對峙」場口。

事緣屠敏線人忠叔（蕭徽勇飾）身份敗露，遭卓廷光殘忍活埋，其間卓廷光發現忠叔身上掉出的偷聽戲，即向著偷聽器「大力示威」及試探；為免洩露身份，將戰友慘況聽在耳中的屠敏全程強忍憤怒及哀痛，定欣亦清晰演繹了相關場口的層次感。

▲ 胡定欣與黃智賢鬥演技。

展現輕熟女味道

之後，拜祭忠叔一幕，傷心又不甘的屠敏接受戰友Vani（蔡潔飾）及Grace（陳庭欣飾）等的安慰一幕，亦是盡顯視后功架，除了幾個微表情已清晰顯示出內心強烈的哀痛，在眼眶中打滾了足足10秒仍沒有掉下來的眼淚更是別具感染力。

另外，定欣的「多變Image」亦相當吸睛。繼上星期「青春少女」Look，本周再有「曲髮賢慧闊太Look」。

根據造型，明顯看得出劇組及定欣均花了不少心思塑造「輕熟女」味道，定欣亦清晰演繹出還未受到打擊前的屠敏和現時背負著無數重擔的屠敏的分別。

▲ 定欣「曲髮賢慧闊太Look」。

定欣騷背肌

此外，定欣還不定期送上額外驚喜，前晚一集做gym場口，定欣在鏡頭前大晒驚人背肌，網民看畢均大感嘩然。

問到定欣該個場口是否劇組專誠加插讓其Show Quali，她笑謂：「場戲我唔知係咪專登加畀我，好在平時都有操開，變相佢哋喺gym度叫我做拉背時，都即時可以做到而又不失效果，呢個話咗我知平時嘅準備係好緊要。」

要求開拍《屠敏外傳》

談到有網民要求開拍《屠敏外傳》，定欣聞言即雀躍謂：「如果真係有，我相信呢個故事會再入肉啲，或者再有『屠敏2.0』呢類復仇者角色，我都好歡迎同想再挑戰，最緊要觀眾鍾意睇。」

對於在劇中與蔡潔形影不離，定欣即開心Share二人差不多10年前在墨爾本首度碰頭合照：「大家都冇乜點變吖，哈哈。認識咗咁多年，今次係第一次同佢合作，大家成個過程好開心同投契，都希望將來同佢有機會做更多對手戲。」

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