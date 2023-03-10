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【姊弟情深】黎姿不忍胞弟心血盡毀　甘願息影照顧家人：覺得沒犧牲

娛樂 16:18 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

愛家人的黎姿為接手胞弟生意而息影。

51歲的黎姿於2008年息影嫁人之外，更擔任醫美集團CEO，2019年其醫學美容公司在香港聯交所主板上市，擁美容王國的她成為商界女強人。

黎姿早前接受內地訪談節目《魯豫有約一日行》訪問，期間首揭15年前息影的原因，黎姿亦很懷念從前拍劇生活，但她甘願為照顧家人而退隱，完全不覺是犧牲！

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演完《古惑仔》被當「阿嫂」

黎姿曾演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等經典劇集，在37歲那年，黎姿於《珠光寶氣》宣傳活動上宣布退出影視圈。

魯豫問及可會很懷念演戲生涯，她說：「當年《古惑仔》在上映時，我去銅鑼灣，那些代客泊車的人見到我說『你好呀』，見到我的感覺如見到大嫂一樣，我覺得好過癮，很好笑，他們很投入角色，令我很大成就感，聽到粉絲說喜歡某些角色，我現在覺得是很值得。」

至於說到當年拒絕王家衛邀約拍戲，黎姿曾表示後悔，但她現在看得淡：「過去就過去吧，就不要去想那麼多，未必那些角會適合自己，或許這也是另一種緣分吧。」

黎姿接受內地訪談節目《魯豫有約一日行》訪問。

胞弟車禍帶來巨變

黎姿的弟弟於2007年發生車禍險成植物人，她當年退出娛樂圈是為照顧弟弟之外，亦希望打理其生意，讓他有動力活下去。

她說：「他留下來的生意，要不要把它關掉，或者是繼續他的心血，對我來說，對他來說，對我家庭是一個關口。後來我弟弟終於醒了，但是他不能說話，不能行動，好像一個植物人一樣，但他是有感覺的，我希望他在康復的當中，有一個目標，我延續他的心血。」

黎姿續指：「然後我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究，或者研究美容事業的事情、理念，以及同事、員工或是顧客的反應。讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他甚麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」

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黎姿：我覺得沒有什麼犧牲

甘願為家人放棄事業，問到黎姿「可有想過自己的人生？」黎姿坦言：「沒有。」

她續說：「我覺得我的人生是匆匆忙忙的，就是從頭到尾都沒有停過的，然後沒有想過我自己應該怎麼樣，我唯一是想過我自己，我有一個希望就是當一個母親、一個妻子，我很喜歡小孩子而已，其他沒有選擇。」

14歲就輟學拍戲養家，之後又替弟弟打理生意，黎姿完全不覺是犧牲。她說：「我覺得沒有甚麼大不了的事情，不是那麼偉大的事情，因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」

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黎姿承認有時候會很累，但在照顧他們的過程中，令她也很享受，她說：「因為家人在我身邊是很重要，可能由細至大，都習慣了吧。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」

近年弟弟情況已經穩定，父母也跟黎姿說，辛苦了那麼多年，現在應該要有自己的生活。

但她說：「他們說你有自己喜歡的東西，你去做吧，不要理我們，第一，我會好好照顧弟弟。」

另外黎姿認為儘管另一半多富有，女人總要有自己的事業，喜歡的東西可以自己買，她說：「又可以請老公吃燭光晚餐。」

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