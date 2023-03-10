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【COLLAR成員】Marf Winka同日出單飛新歌　無懼比較籲粉絲互撐【多圖】

娛樂 13:55 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

新生代女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）與陳泳伽（Winka）在今日（3月10日）分別推出首支個人派台單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。

Marf與Winka日前分別為「單飛」新歌拍MV，Marf為跳唱快歌《*~Silencio…Shh》突破衣着界限，多個性感造型示人，騷腿露腰，盡顯「狂野」一面。

Marf單飛歌《*~Silencio&hellip;Shh》。

Marf與Winka一剛一柔

至於Winka則以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲《一手造成》，二人同屬雙子座，而且又同日出歌，難怪她們自稱為Gemini Twins，實行雙子座兩面一剛一柔，為COLLAR「單飛」響頭炮。

Marf在《*~Silencio…Shh》的MV中又跳又唱，換上6款不同造型，騷腿露腰性感誘人，她說：「今次造型上好大突破，因為會露肉，係一個好嘅嘗試，事前我專登曬黑膚色，覺得黑啲撞落呢啲衫度會好睇啲；同埋我好少着低腰褲露肚，仲要着好高高踭鞋、短裙同貼身衫，所有嘢對我嚟講都好新奇。」

Winka單飛歌《一手造成》。

Marf探討煩擾訊息

提到推出首支個人單曲，Marf直言心情緊張，感激公司及經理人給予她很大自由度，讓她參與新歌構思：「首歌嘅主題係講煩擾都巿人嘅訊息。」

Marf續解釋稱：「點解我會有咁構思，源自有次『碌』電話，見到我有好多email未讀，問一問身邊人，原來好多人都係咁，於是我覺得呢個課題幾有趣；而為方便大家明白我諗咩，事前我仲砌定一個PowerPoint，而家喺MV度逐一呈現我之前腦海諗嘅嘢，感覺好有趣。」

對Marf來說，《*~Silencio…Shh》另一有意義的地方，是她邀請了一班好友為她伴舞，而這班好友，正是《全民造星IV》決賽時為她伴舞的戰友。

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Winka展現甜蜜

至於Winka首支單曲《一手造成》以情歌為主題，想帶出「懂得去愛另一半嗎？」這訊息，Winka表示：「歌曲內容好多來自自己嘅愛情故事，拍拖時會嫌棄對方呢樣嗰樣、覺得對方錯，但回頭諗一諗其實係自己問題，所以分手結局都係自己一手造成，想透過自身愛情經歷跟大家分享與反省。」

Winka更邀請了《全民造星V》的參賽者Nathan 魏念恩擔任MV男主角，二人不乏小情侶親暱場面，Winka笑謂：「我怕醜，但唔尷尬，我係面皮好厚，況且歌曲內容係自己嘅故事，所以好快投入狀態。」

自言是慢熱的Nathan坦言被Winka的開朗性格所掀動，很快便融入拍攝氣氛。

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兩歌曲風截然不同

此外，Marf與Winka同日推出「單飛」新歌可會擔心有比較？Marf笑言：「我哋一齊籌備自己嘅Solo歌，好Sweet，我哋可以一齊做宣傳、又可以一次過帶兩首歌畀大家聽，好划算。」

而Winka認為兩歌的整體曲風、內容完全不一樣，就算比較都並非作品核心：「大家同日出歌，可以多啲互動，佢嘅粉絲可以聽我歌，我嘅粉絲又可以聽佢歌，非常不錯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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