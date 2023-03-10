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【殭屍病毒】冰凍逾4.8萬年「殭屍病毒」復活　科學家揭：仍具傳染力

健康 17:37 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

冰凍逾4.8萬年的「殭屍病毒」復活。

隨着全球暖化，或會激起永凍土下潛伏了數萬年的病毒，從而威脅到動物及人類的健康。為了更好研究這些「殭屍病毒」會帶來怎樣的風險，法國科學家Jean-Michel Claverie將西伯利亞永凍土中，冰凍了48,500年的病毒「復活」。他發現這些病毒復活後仍具感染力，因此擔憂後續或會有更大問題。

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綜合外媒報道，法國艾克斯馬賽大學醫學院榮譽退休教授Jean-Michel Claverie，在數年來持續對從西伯利亞永凍土中採集的病毒樣本進行測試，以研究這些病毒是否還活着，而其所含的物質是否仍具有傳染性。

2014年，他與團隊通過植入培養細胞，成功「復活」了一株從30,000年前的永凍土中分離出來的病毒。為了安全起見，他們選擇研究一種只針對阿米巴原蟲、而不能傳染到動物或人類的病毒。

翌年，團隊又分離出另一株同樣傳染阿米巴原蟲的病毒，並於今年2月18日在期刊《Viruses》發表最新研究，發現從西伯利亞7個不同地方的永凍土樣本中，分離出多株古代病毒，而這些病毒都能傳染阿米巴原蟲細胞。

團隊根據放射性碳定年法，從所採集得到的病毒樣本中，分析出最老的一株病毒，可追溯至約48,500年前，即是從永凍土下16米深的地下湖中所發現；而最年輕的病毒樣本，則是在一頭長毛象遺骸的胃及毛皮中發現，距今已有27,000年。

Jean-Michel Claverie表示，這些「殭屍病毒」經歷這麼長時間之後仍具傳染性，或會引起更大問題。他指出，團隊在西伯利亞永凍土中，發現了許多其他病毒的蹤跡。

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過去有研究團隊曾在凍土層發現了能感染人類的病毒和細菌，如1997年科學家在阿拉斯加永凍土中掘出的女屍肺部，發現其含有引發1918年西班牙流感疫情的毒株；2012年，科學家證實埋葬在西伯利亞300年的女木乃伊身上，發現有導致天花病毒的遺傳標記。

目前，科學家仍不清楚這些病毒若暴露在現今的環境下能存活多久，以及這些病毒遇到合適宿主的可能性有多大。因為不是所有病毒都會引起疾病，有些是良性的，甚至對宿主有益。

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責任編輯：羅嘉欣

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