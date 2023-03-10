【公私營發展】長和旗下青衣聯合船塢擬重建　料可提供4700伙海景公共房屋

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長和2年前收購香港聯合船塢集團，近日以該公司名義向城規會申請改劃土地用途，將現時位於青衣的香港聯合船塢，以及相鄰北邊的政府土地，聯合發展成住宅項目，預計日後可提供約15,075伙住宅，包括約10,370個私人住宅單位，及約4,700個公共房屋單位。有關位置毗鄰青馬大橋，相信重建後不少單位可享馬灣海峽海景，或青衣自然徑山景。

▲ （城規會圖片）

香港聯合船塢集團有限公司（HUD）回覆傳媒查詢指，香港存在長期未獲滿足之住屋需求，HUD希望藉此計劃，為解決香港的房屋問題出一分力。HUD指，有關計劃佔地共約19.9公頃，當中包括HUD現有工業用地，及現時欠缺行車通道的毗連政府土地。

透過重建現有HUD用地， 並提供連接道路直達閒置政府土地，可望產生協同效應，提供契機進行綜合私人住宅及公共房屋發展計劃，合共提供約10,370個私人住宅單位及約4,700個公共房屋單位。

整個計劃屬中/長期規劃，HUD願意在適當時候為現有之業務作出合適安排，冀為解決香港土地問題作出貢獻。

根據相關改劃申請文件，擬重建項目總面積近20萬平方米。項目南面的香港聯合船塢為一塊十公頃棕地，北面政府土地則已閒置多年。

擬議私人發展部分的總樓面面積為近57平方米，並提供約10,371個住宅單位及商業，幼稚園和社區設施。擬議私人發展部分包括約34座27至48層的住宅大樓，並採用階梯式建築物高度輪，建築物高度由內陸向海濱遞減。擬議住宅大廈也採用平台設計及低層通風設計。

初步公共房屋發展部分的概念設計包括約10座約22至34層的住宅大樓，並提供約4.704個住宅單位。擬議發展將會提供一條15米寬海濱長廊並由私人發展部分延伸至公共發展部分，供公眾享用。

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記者：陳梓蔚