【英國王室】女兒受洗首用「公主」頭銜　哈里梅根「成功爭取」：名銜是與生俱來

▲ 英國王室更新網頁，哈里梅根一對子女獲王子及公主頭銜，並成為王室繼承人之一。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）育有一對子女，自從淡出王室後，一家四口居於美國洛杉磯，夫婦先後拍攝紀錄片和出書抨擊王室，與王室關係降至冰點。不過，近日1歲女兒莉莉貝特受洗，哈里夫婦發言人卻首次以「王子」及「公主」頭銜稱呼兩名孩子，掀起熱議。

在查理斯三世繼位後，哈里和梅根的一對子女，包括3歲的阿奇和1歲的莉莉貝特，本應獲得王子及公主的頭銜，惟王室官網名單依舊以「少爺」（Master）和「小姐」（Miss）稱呼兩人，據傳當時哈里夫婦感到不滿，更於已故英女王伊利沙伯二世的葬禮上，就一對子女的皇室頭銜一事，與查理斯三世進行激烈討論。

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不過，莉莉貝特在上周五（3日）受洗，哈里夫婦的發言人以「公主」頭銜稱呼莉莉貝特（Princess Lilibet Diana），宣示王室身份。消息人士透露，哈里夫婦有邀請父親英王查理斯三世、王后卡米拉、哥哥威廉夫婦參加，但因皇室職務繁忙而未有出席。

哈里和梅根透過發言人發表聲明指，孩子的名銜是他們與生俱來，自祖父登位後便享有的權利，這事按白金漢宮的安排處理好已有一段時間。目前白金漢宮的網站已更新，正式確認阿奇和莉莉貝特的王子及公主身份，他們目前分別是排行第6和第7的皇位繼承人。

根據英皇佐治五世（King George V）於1917年訂立的皇室法令報道，指出只有君主的子女、君主兒子的子女、威爾斯親王的嫡長孫可獲得王子或公主頭銜。有消息人士亦指，英王登基後未有即時為阿奇和莉莉貝特更改名銜，是因為他們一直在等待哈里夫婦的最後決定，因不知他們是否願意子女獲得名銜。

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責任編輯︰王明芳