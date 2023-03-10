【日本旅遊】JR東日本推介日本4大賞櫻勝地　宮城縣1,000棵櫻花樹+東京人氣櫻花祭【內附詳情】

櫻花季節終於來臨，港人又是時候準備出發去日本影靚相！這次JR東日本於琳瑯滿目的日本賞櫻景點之中，精選了當地全國4大櫻花景點介紹給遊客。無論是在繁華的都市，還是綠意盎然的郊區， 都可以揀一個適合自己風格嘅日本賞櫻之旅。

(1) 宮城縣︰白石川堤一目千本櫻

想找車站附近可欣賞到櫻花嘅景點？宮城縣著名賞櫻勝地白石川堤一目千本櫻就是首選。從JR東北本線船岡站下車後步行５分鐘，便可以看到全長約8公里，有約1,200棵櫻花樹盛開的美景。

櫻花的品種以染井吉野櫻為主，夾雜著約一成的白山櫻花。最佳觀賞時間為每年4月上旬至中旬，白石川的藍、千本櫻的粉、藏王連峰的白，描繪出一幅天然風景畫，絕對不容錯過。

地址：宮城縣柴田郡柴田町船岡12

交通：從JR東京站乘坐東北新幹線隼HAYABUSA，約1小時30分鐘到仙台站，再轉乘JR東北本線約30分鐘到船岡站下車，步行約5分便到達。

可使用的鐵路周遊券：JR EAST PASS（東北地區）

(2) 青森縣︰弘前公園

弘前公園被譽為日本三大賞櫻勝地之一，總面積約49.2萬平方米，園內有52個品種，合共約2,600棵櫻花。弘前櫻花祭於每年的4月下旬至5月上旬舉行。櫻花祭期間，整個公園每日會從日落開始到8:30pm亮燈，可看到與日光下完全不一樣的景色。

千萬別錯過日本最粗壯的染井吉野櫻花樹，以及由櫻花樹組成的櫻花心心。行畢一圈約需2小時，記得預留充足時間，度過悠閒的時光。

地址：青森縣弘前市下白銀町1

弘前櫻花祭日期︰4月21日至5月5日

交通：從JR東京站乘坐東北・北海道新幹線隼HAYABUSA，約3小時到新青森站，再轉乘奥羽本線，約30分鐘到弘前站下車，步行約30分鐘即可抵達。

可使用的鐵路周遊券：JR EAST PASS（東北地區）

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(3) 東京都︰目黑川

目黑川是東京熱門的賞櫻勝地，最佳觀賞時間一般在3月下旬至4月上旬。當櫻花開始飄落時，河畔水面及沿河沿岸都會染上櫻花的白及粉紅。目黑川沿岸亦有各式各樣的商店及餐廳，是一邊賞櫻一邊購物的絕佳景點。

櫻花季節時，沿岸商店街會舉辦各種活動及櫻花祭，其中由目黑東區商業街聯合會舉辦的目黑東區櫻花祭，闊別3年終再度舉辦，期間會有攤位、舞台表演、抽獎等活動等，非常熱鬧

地址：東京都目黑區目黑1丁目25番8號

櫻花祭舉辦日期：4月1日至2日

地點：田道廣場公園

交通：從JR東京站乘坐山手線，約20分鐘到目黑站，步行約15分鐘即到

可用的鐵路周遊券：JR Tokyo Wide Pass

(4) 山梨縣︰新倉山淺間公園

新倉山淺間公園可在賞櫻的同時，欣賞到以富士山作背景的忠靈塔，不少國外遊客也慕名而來。 被稱為忠靈塔的五層寶塔是富士吉田市的象徵， 可以一覽宏偉壯觀的富士山。想拍照打卡的朋友， 推薦來到去年翻新的觀景台，挑戰爬上398級 的咲夜姬階梯，留個美好回憶。

地址︰山梨縣富士吉田市淺間2丁目4-1

交通：從JR東京站乘坐中央線快速中央特快高尾行，約15分鐘到新宿站，再轉乘特急富士回遊，約1小時40 分鐘於下吉田站下車，步行約30分鐘便到

可用的鐵路周遊券：JR Tokyo Wide Pass

▲ 東京都目黒川（JR東日本提供）

▲ 東京都目黒川（JR東日本提供）

▲ 山梨縣新倉山淺間公園（JR東日本提供）

▲ 山梨縣新倉山淺間公園（JR東日本提供）

記者︰黃依情