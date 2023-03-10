【解風東京】杜如風豪歎「豪華和牛盛宴」　Helen直言：我最鍾意臭男人！

▲ 美妝旗艦店內超大排行架。

「日本旅遊達人」杜如風（Helen）為J2（82台）主持旅遊節目《解風東京》，在昨晚（3月9日）播出第4集內，Helen發揮「潮人」功力，先後現身原宿美妝旗艦店及表參道型格潮牌玩具店，介紹琳琅滿目的化妝品、護膚品及潮牌Figure。

當中佔地過萬呎、集齊600多個品牌、有「美妝夢幻聖殿」之稱的美妝旗艦店，該店特色之處除夠晒光潔明亮，產品分類更是相當精細，除有得獎產品、還有暢銷產品排行架，方便客人挑選心頭好。

由於種類夠多，當中不乏大量刁鑽產品，包括「眼用陰影筆」、「瀏海液」及「勾髮鬢神器」，向來口直心快的Helen，更親身評述各新奇產品試用感，當中不乏負評：「我覺得好恐怖喎」、「我就唔係好想化呢啲妝啦，點解要整到自己有眼袋呢」，聽落絕不硬銷。

▲ Helen逐一點評化妝品及護膚品。

潮牌玩具Figure

至於潮牌Figure店之旅亦相當精彩，該店於2022年開張，是朝聖最新好去處，除了夠晒闊落，裝修亦極盡型格，無論是牆身的「投射啤啤場」或是地上的「立體啤啤格」均相當特別，Helen更興奮至即場大跳啤啤舞。

該處絕對是Figure迷福地，除有多不勝數的不同款大小Figure，還有不少限量及聯乘版，價錢由數百港元到8,000港元都有交易。

席間「暴露年齡系列」對食鬼系Figure情有獨鍾的Helen雖自嘲「敗家女」，但最終還是給出了超強入潮牌玩具貼士：「佢哋喺香港炒到天翻地覆，但呢度最好係原價買得到。」

▲ 店內售限定Figure。

豪華和牛盛宴

昨晚一集美食質素亦相當高，之前介紹過CP值超高的320港元「海膽六食」的Helen，今集轉玩豪食。首先是位於新宿的頂級和牛食店，該店價錢32,000日圓（約1,850港元）的「豪華和牛盛宴」14味。

不但每枱客人均可享用獨立房及有專人服侍，食材亦道道矜貴兼有特色，包括：「水魚和牛湯」、以生牛肉做主打的「嚴選和牛併毛蟹手卷」、「上等牛頸脊壽喜燒配白松露」及「牛柳配赤鯥土鍋飯」等。

食到「Lam Lam脷」兼直豎姆指的Helen多次驚嘆兼大讚：「啲內汁係爆出嚟」、「好犀利，一舊肉燒到兩種生熟程度」、「直情好似雪糕咁融喺口入面」，真係齋聽都流口水。

▲ Helen對美食充滿期待。

品嚐特色法式班㦸

之後，Helen品嚐特色法式班㦸，除有鹹味系「魚子醬雞蛋」，還有臭味系「藍芝士配無花果」，魚子醬班㦸售價更達150港元。

雖然價錢唔平，但Helen十分欣賞，全程讚不絕口，仲驚嘆：「芝士同男人一樣，我都係鍾意愈臭愈好」，咁都搞到爛Gag，真係服鬼咗佢。

▲ Helen品嚐特色法式班㦸

解釋各名牌手袋特色

今晚（3月10日）《解風東京》，Helen在表參道的名牌二手中古店中大顯「潮人功架」。

對名牌手袋極之熟悉的Helen，站在一堆貴價名牌袋前語出驚人謂：「其他款式我基本上真係有架喇」，更會名店Sales上身細心解釋各名牌手袋及特色。

Helen還指，該店名牌手袋款式分分鐘比專門店更齊更多，價錢由萬多港元到42萬港元都有。

來到名店，Helen跌錢之餘，更再度Gag神上身，為一眾名牌及店舖改名，分別有：「Friendly」、「cool住」及「咪行站」，發放資訊之餘仍不忘搞笑，果然夠晒「風」格。